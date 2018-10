Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, poursuit le déploiement de son plan stratégique à 3 ans « BAPAIs Fast Growth ».

La société vient ainsi d'obtenir l'accord du comité d'éthique de Lisburn (Royaume Uni) pour démarrer une nouvelle étude clinique avec des comprimés de firibastat à libération prolongée, afin de sélectionner la formulation pharmaceutique finale du médicament courant 2019.

Cette étude clinique visera à évaluer chez des sujets sains, les paramètres pharmacocinétiques du firibastat après une prise unique de différents comprimés à libération prolongée de firibastat, en comparaison avec la formulation actuelle (gélules à libération immédiate). L'objectif est de sélectionner une formule de comprimés permettant une prise unique quotidienne de firibastat, contre deux prises par jour aujourd'hui.

Le développement d'une formulation pharmaceutique offrant une posologie en prise unique est un enjeu important pour le firibastat. Cette formulation permettra d'optimiser l'adhérence des patients au traitement et de simplifier le développement d'associations du firibastat avec d'autres agents antihypertenseurs.

L'étude clinique sera conduite au Royaume-Uni par la société Quotient Sciences sélectionnée pour son expertise en développement pharmaceutique et en pharmacologie clinique, la qualité de ses infrastructures et sa présence aux Etats-Unis et en Europe. Les résultats de cette étude seront disponibles dans le courant du 2ème trimestre 2019.

Prochains rendez-vous

10 novembre 2018 Présentation des principaux résultats de NEW-HOPE

à la conférence annuelle de l'American Heart Association à Chicago.

12 novembre 2018 Communiqué - principaux résultats de NEW-HOPE.

Webcast de présentation des résultats à destination des investisseurs.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF). Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com et sur nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

01 85 34 77 70 - contact@quantum-genomics.com Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang Samuel Beaupain

Communication médias et scientifique

06 88 48 48 02 – samuel@so-bang.fr Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Edison Advisors (U.S.) LifeSci Public Relations (U.S. Media Contact) Tirth Patel

Investor Relations

+1 (646) 653-7035 - tpatel@edisongroup.com Michael Tattory

Media Relations and Scientific Communications

+1 (646) 751-4362 | mtattory@lifescipublicrelations.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55605-alqgc-comite-ethique-lp-ph1-version-fr-final.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews