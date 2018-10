Fin des recrutements de NEW-HOPE, essai clinique majeur de phase IIb aux Etats-Unis, avec plus de six mois d'avance

Initiation de QUORUM, étude de phase IIb dans l'insuffisance cardiaque

Mise en place d'une nouvelle gouvernance pour conduire une nouvelle dynamique de développement : « BAPAIs Fast Growth »

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, publie ses résultats semestriels, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 3 octobre 2018.

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2018, leur annexe et le rapport d'examen limité des commissaires aux comptes est disponible sur le site internet de la société : www.quantum-genomics.com.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« Le premier semestre 2018 est marqué par notre volonté affichée de faire entrer Quantum Genomics dans une nouvelle phase de développement, avec pragmatisme et détermination. L'accélération de notre étude NEW-HOPE, dont les résultats seront présentés en novembre prochain, en nette avance sur le calendrier initial, et le lancement anticipé de l'étude QUORUM illustrent les nouvelles ambitions de notre société. Le comité scientifique de la conférence annuelle de l'American Heart Association a sélectionné notre étude NEW-HOPE afin que ses résultats soient présentés dans les sessions consacrées aux dernières découvertes scientifiques. Cela prouve le caractère innovant de cette étude et l'impact que pourrait avoir la découverte d'une nouvelle voie thérapeutique dans le domaine de l'hypertension artérielle. En outre, le recrutement rapide observé dans cette étude démontre les attentes des médecins et l'importance du besoin pour de nouveaux traitements susceptibles de contrôler les patients hypertendus résistants aux traitements actuels. »

Faits marquants du premier semestre

Mise en place d'une nouvelle gouvernance

En avril dernier, Quantum Genomics a choisi de modifier sa gouvernance et de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général. Fort de sa large expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique et les maladies cardiovasculaires, Jean-Philippe MILON est devenu Directeur Général, tandis que Lionel SEGARD a été reconduit à son poste de Président du Conseil d'Administration. La complémentarité de l'équipe de direction composée d'hommes issus de l'industrie, de la recherche et de la cardiologie permet de renforcer la capacité de Quantum Genomics à relever ses deux principaux enjeux : l'intensification de ses recherches et la concrétisation de son potentiel commercial.

Approbation du nom générique firibastat par l'OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé le nom générique firibastat qui qualifie désormais le principe actif développé par Quantum Genomics auparavant connu sous les noms de code RB150 et QGC001. C'est une étape classique dans le développement d'un médicament mais qui reste un symbole important et une nouvelle marque de reconnaissance à l'échelle internationale.

Accélération des programmes de recherche

En avril dernier, la Société a initié une nouvelle dynamique de développement à travers son plan stratégique à 3 ans « BAPAIs Fast Growth » qui passe notamment par l'accélération des programmes de recherche en cours, avec l'ambition réaffirmée de préparer la mise sur le marché d'une classe thérapeutique brevetée mondialement pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque.

Ainsi, les recrutements de l'étude NEW-HOPE, essai clinique de Phase IIb dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité et la bonne tolérance du firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle chez des patients à haut-risque cardiovasculaire d'origine ethnique diverse, ont été finalisés au mois de septembre avec plus de six mois d'avance sur le calendrier initial. Les résultats seront présentés lors de la conférence annuelle de l'American Heart Association qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2018.

Au mois de juin dernier, Quantum Genomics a en outre détaillé le design de son étude de phase IIb dans l'insuffisance cardiaque, QUORUM. Cette étude doit permettre d'évaluer l'efficacité et la tolérance du firibastat en comparaison avec le ramipril chez les patients à fraction d'éjection altérée après un infarctus aigu du myocarde. Cette étude devrait être lancée d'ici la fin d'année.

Enfin, Quantum Genomics travaille à la mise au point des comprimés de firibastat à libération contrôlée, administrable en une prise unique. D'ici la fin d'année sera initiée une étude clinique sur des volontaires sains pour évaluer les paramètres pharmacocinétiques de cette nouvelle formulation.

Résultats du premier semestre 2018

Les comptes du premier semestre 2018 reflètent l'intensification des activités de recherche & développement, et en particulier l'accélération de l'étude NEW-HOPE.

Au 30 juin 2018, le résultat d'exploitation ressort donc à -6,8 M€ contre -4,5 M€ au 30 juin 2017. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 0,7 M€, Quantum Genomics enregistre un résultat net de -6,2 M€, contre -4,0 M€ au 1er semestre 2017.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -5,7 M€ sur la période.

A fin juin 2018, les capitaux propres s'élèvent à 3,3 M€, auxquels s'ajoutent 1,2 M€ d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance).

Sa trésorerie disponible atteint 6,0 M€, contre 11,1 M€ au 31 décembre 2017, à laquelle s'ajoute une ligne de financement en fonds propres de 24 M€ accordée par Kepler Cheuvreux, dont 0,7 M€ ont été utilisés au cours du premier semestre.

La société n'a aucune dette financière.

Eléments financiers résumés au 30 juin 2018

Données en K€ (normes françaises) 30/06/2018 30/06/2017 Produits 65,8 8,4 Charges de personnel (1 207,0) (1 276,4) Autres charges opérationnelles (5 668,9) (3 232,9) Résultat d'exploitation (6 810,1) (4 501,0) Résultat financier (0,1) (133,7) Résultat courant avant impôts (6 810,3) (4 634,7) Résultat exceptionnel (60,9) (27,7) Crédit impôt recherche 663,1 624,9 Résultat net (6 208,1) (4 037,6)

Prochains rendez-vous

10-12 novembre 2018 Présentation des principaux résultats de NEW-HOPE à la conférence annuelle de l'American Heart Association à Chicago

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF). Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com et sur nos comptes Twitter et Linkedin.

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

01 85 34 77 70 - contact@quantum-genomics.com Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang Samuel Beaupain

Communication médias et scientifique

06 88 48 48 02 – samuel@so-bang.fr Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Edison Advisors (U.S.) LifeSci Public Relations (U.S. Media Contact) Tirth Patel

Investor Relations

+1 (646) 653-7035 - tpatel@edisongroup.com Michael Tattory

Media Relations and Scientific Communications

+1 (646) 751-4362 | mtattory@lifescipublicrelations.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55365-alqgc-cp-rs2018-04102018-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews