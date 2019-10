Quantum Genomics : Quantum Genomics entre en négociations exclusives pour signer un premier partenariat

La société est entrée en négociations exclusives avec un laboratoire leader dans le domaine de la cardiologie en Amérique du Sud afin de signer un premier partenariat régional

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce être entrée en négociations exclusives avec un laboratoire sud-américain leader dans le domaine de la cardiologie, en particulier sur le segment de l'hypertension artérielle. Ces négociations doivent conduire à la signature d'un partenariat couvrant l'Amérique latine, un premier partenariat régional pour Quantum Genomics.

« A la suite de discussions menées avec des laboratoires de toutes tailles intervenant dans le domaine de l'hypertension artérielle, nous avons décidé que la signature de partenariats régionaux était la meilleure option car la plus créatrice de valeur à terme. Elle permet de sécuriser le développement clinique de notre médicament, en s'appuyant sur des laboratoires agiles et ambitieux pour lesquels la mise sur le marché d'un nouveau traitement contre l'hypertension artérielle est stratégique, » explique Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

C'est ainsi que la société est entrée en négociations exclusives pour l'Amérique Latine avec un laboratoire leader du marché sud-américain dans le domaine de la cardiologie, en particulier sur le segment de l'hypertension artérielle. Ce laboratoire particulièrement dynamique, qui évolue sur un marché à fort potentiel, s'appuie sur un portefeuille de plus de 100 produits et revendique la signature de plus de 50 partenariats internationaux afin d'apporter aux patients les meilleures innovations thérapeutiques disponibles.

Ce laboratoire accompagnera les prochaines étapes de développement du firibastat, puis assurera la commercialisation du médicament sur le marché de l'hypertension artérielle en Amérique Latine.

« Cette stratégie est aujourd'hui la plus créatrice de valeur pour les actionnaires qui nous soutiennent, et la plus à même de permettre la mise sur le marché d'un traitement source d'espoir pour des millions de patients dans le monde. Nous sommes très heureux d'avancer avec ce partenaire, dont les intérêts sont parfaitement alignés avec ceux de Quantum Genomics. » conclut Jean-Philippe Milon.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60487-alqgc-partenariat-regional-vf.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com





© 2019 ActusNews