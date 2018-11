Quantum Genomics : Invest réinitie une couverture à l'achat

14/11/2018 | 11:58

L'analyste Invest Securities annonce ce jour réinitier la couverture du titre Quantum Genomics avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 9 euros.



'L'actif le plus avancé de la société, firibastat, a affiché des résultats topline positifs pour son étude de phase IIb chez une population à haut risque d'hypertension. Nous attendons désormais un lancement de phase III en hypertension résistante au S2 19, suivi de la signature potentielle d'un accord de licence. En cas d'issue positive de l'étude de phase III, firibastat pourrait devenir le premier médicament antihypertenseur de sa catégorie pouvant atteindre le marché US et européen en 2023', retient Invest Securities.



Ce dernier estime ainsi que Quantum Genomics, avec son programme de développement clinique prometteur, est 'une option attractive pour les investisseurs s'intéressant au marché cardiovasculaire'.





