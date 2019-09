Quantum Genomics : Quantum Genomics lance une étude avec firibastat chez des patients en insuffisance rénale

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, lance une étude avec firibastat chez des patients souffrant d'insuffisance rénale. Le premier sujet recruté est attendu dès le mois de septembre 2019 et les résultats de l'étude seront disponibles en avril 2020.

« Cette étude fait suite à l'analyse des résultats de NEW-HOPE montrant que firibastat n'a pas d'impact négatif sur la fonction rénale. Elle vise à confirmer que firibastat pourrait être utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle (en particulier résistante) ou de l'insuffisance cardiaque même en cas d'insuffisance rénale associée. » indique Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics. Un médicament utilisable même en cas d'insuffisance rénale associée représente un vrai bénéfice pour la prise en charge des patients hypertendus ou insuffisants cardiaques. En cas de résultats positifs de cette étude, le marché du firibastat s'en trouverait considérablement élargi.

L'insuffisance rénale représente une comorbidité à la fois grave et fréquente chez les patients atteints d'hypertension artérielle (en particulier résistante) ou d'insuffisance cardiaque. La plupart des traitements utilisés (IECs, sartans, diurétiques) dans ces deux pathologies sont difficiles à manier en cas d'insuffisance rénale associée, et sont même souvent contre-indiqués comme certains diurétiques et la spironolactone.

Firibastat est très faiblement éliminé par le rein et n'a entrainé aucune dégradation de la fonction rénale des sujets traités lors des études cliniques réalisées à ce jour.

Cette étude (QGC001/1QG4), dont le coût sera inférieur à 500 K€, a pour objectif de comparer la pharmacocinétique et la tolérance d'une prise unique de 500 mg de firibastat chez 14 volontaires sains avec une fonction rénale normale, à celles de 14 patients avec une insuffisance rénale sévère. L'étude se déroulera dans 4 centres en France et en Hongrie. Toutes les autorisations réglementaires ont déjà été obtenues.

Evènements à venir au cours des prochains mois

3 octobre, 18h : publication des résultats du 1er semestre 2019

16 octobre : soirée du club des actionnaires de la société (date susceptible d'être modifiée en fonction des évènements)

11-13 novembre : Bio Europe à Hambourg

16-18 novembre : congrès de l'American Heart Association (AHA) à Philadelphie

20 -21 novembre : conférence Jefferies à Londres

13-16 janvier 2020 : conférence JP Morgan/Biotech Showcase à San Francisco

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

