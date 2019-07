Quantum Genomics : Quantum Genomics reçoit le label European Rising Tech

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rejoint le label European Rising Tech qui regroupe les valeurs technologiques les plus prometteuses des marchés d'Euronext.

Le label European Rising Tech est une évolution du label Tech40. Basé sur la même approche qualitative en termes de performance et de liquidité, ce nouveau label regroupe un plus grand nombre de PME cotées à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne ou Paris, et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou les technologies, médias & télécommunications.

Quantum Genomics fait partie des 26 entreprises sélectionnées dans le domaine des sciences de la vie, sur un total de 94 PME labellisés.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction et de figurer parmi les PME-ETI les plus prometteuses cotées sur les marchés d'Euronext. Ce label, qui récompense nos efforts et nos récentes avancées en matière de recherche et développement, devrait également accroître notre visibilité auprès des investisseurs et de tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique. »

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

