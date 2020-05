Quebecor : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le premier trimestre 2020

Montréal (Québec) - Québecor inc. (« Québecor » ou la « Société ») communique aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre 2020. Québecor consolide les résultats financiers de sa filiale Québecor Média inc. (« Québecor Média ») qu'elle détient en propriété exclusive.



La Société a revu la nature et la définition de l'une de ses mesures non normalisées. Ainsi, la mesure « flux de trésorerie d'exploitation des secteurs », utilisée précédemment, a été abandonnée pour être remplacée par la nouvelle mesure « flux de trésorerie d'exploitation ». Cette mesure est dorénavant utilisée pour mesurer les flux de trésorerie d'exploitation générés sur une base consolidée par l'ensemble des secteurs d'activité, en plus des flux de trésorerie d'exploitation générés par chacun d'entre eux.



Faits saillants du premier trimestre 2020

Revenus de 1,06 G$ au premier trimestre 2020, en hausse de 2 8,2 M$ (2,7 %) par rapport à la même période de 2019.

BAIIA ajusté de 436,7 M$, en hausse de 16,0 M$ (3,8 %).

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de 131,6 M$ (0,52 $ par action de base) au premier trimestre 2020, contre 189,0 M$ (0,74 $ par action de base), à la même période de 2019, soit une baisse de 57,4 M $ (0,22 $ par action de base) expliquée, entre autres, par le gain de 97,2 M$ sur la disposition des activités de 4Degrés Colocation inc. enregistré au premier trimestre 2019.

Bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies de 111,5 M$ (0,44 $ par action de base) au premier trimestre 2020, contre 111,4 M$ (0,44 $ par action de base) à la même période de 2019.

Flux de trésorerie d'exploitation de 295,0 M$, en hausse de 18,7 M$ (6,8 %).

Au premier trimestre 2020, les secteurs Télécommunications et Média ont affiché des croissances respectives de 34,0 M$ (4,0 %) et de 2,1 M$ (1,2 %) de leurs revenus et de 12,5 M$ (3,0 %) et 2,9 M$ de leur BAIIA ajusté.

Progression importante des revenus de Vidéotron ltée (« Vidéotron ») au premier trimestre 2020 en équipements vendus aux clients (26,9 M$ ou 54,7 %) et en téléphonie mobile (18,8 M$ ou 13,3 %).

Facturation moyenne par unité (« FMPU ») totale de Vidéotron de 49,87 $ au premier trimestre 2020, contre 49,47 $ à la même période de 2019, soit une croissance de 0,40 $ (0,8 %). La FMPU mobile a atteint 51,60 $ au premier trimestre 2020, contre 52,50 $ à la même période de 2019, soit une baisse de 0,90 $ (‑1,7 %) attribuable, entre autres, à la popularité des forfaits de type « Apportez votre appareil ».

Augmentation nette de 14 200 unités génératrices de revenus (« UGR ») (0,2 %) au premier trimestre 2020, dont 39 300 lignes (3,0 %) en téléphonie mobile, 12 400 clients (2,7 %) au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico (« Club illico ») et 8 600 clients (0,5 %) à l'accès Internet par câble.

Au cours du premier trimestre 2020, Vidéotron a annoncé le lancement officiel de son réseau mobile à Rimouski après plusieurs mois de déploiement et de tests dans le Bas-Saint-Laurent.



Alors que le monde fait face à une situation sans précédent causée par la pandémie de la COVID‑19, Québecor a réussi à s'adapter rapidement et à continuer d'offrir à la population du Québec les services essentiels que sont les télécommunications et les médias d'information. Tout en veillant à la santé et à la sécurité de nos employés, de nos clients et du public, nous avons mis en place diverses mesures pour aider notre clientèle à rester connectée. Nous avons notamment été les premiers à retirer temporairement les limites de consommation de données sur tous les forfaits Internet. Afin d'informer en tout temps la population du Québec sur les développements liés à cette crise, nous avons également donné l'accès sans frais à notre chaîne d'information en continu LCN.

Le BAIIA ajusté et les flux de trésorerie d'exploitation de la Société sont respectivement en hausse de 3,8 % et de 6,8 % au premier trimestre 2020. Malgré les impacts défavorables affectant plusieurs de nos secteurs d'activité depuis le début de cette crise, nos activités de télécommunications demeurent très solides, générant la majorité de nos flux de trésorerie. Cette source importante de fonds, combinée à notre gestion prudente des coûts d'exploitation et à notre solide bilan financier, avec des liquidités disponibles de 1,8 G$, nous positionnent favorablement, ce qui nous permet de soutenir nos unités d'affaires les plus touchées et d'accompagner nos employés durant cette période difficile. En guise de loyauté et de reconnaissance envers ces derniers, nous avons constitué d'une part un Fonds d'urgence de 500 000 $ pour apporter une aide financière immédiate aux employés, collaborateurs et pigistes du secteur Sports et divertissement qui ont été les premiers affectés par cette situation. D'autre part, afin d'apporter une sécurité accrue à l'ensemble des employés touchés, nous avons également mis en place des mesures d'aide financière afin de bonifier les programmes d'aide gouvernementale au moyen d'un programme de prestation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 95 % des salaires dans certains cas, a ajouté Pierre Karl Péladeau.



Le réseau de Vidéotron réussit très bien à absorber l'augmentation substantielle de trafic depuis le début de la crise, occasionné, entre autres, par la hausse des besoins de communication et de divertissement de notre clientèle et par l'utilisation devenue presque essentielle du télétravail pour assurer le bon fonctionnement des entreprises toujours actives, a commenté Jean‑François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. Notre gestion proactive de la capacité du réseau, en anticipant les augmentations de consommation de données, nous permet de bénéficier d'une marge de manœuvre pendant cette période de forte consommation. Nous avons également bonifié notre programme d'investissement afin de conserver cette flexibilité. La performance sans faille de nos réseaux démontre clairement l'importance et la sagesse de notre modèle d'investissement en infrastructures et il serait dangereux que celui-ci soit remis en question, a spécifié Jean‑François Pruneau.



Bien que le confinement en ait ralenti les installations au début de la crise, notre plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix connaît un succès sans équivoque avec plus de 230 000 UGR depuis son lancement en août 2019. Pour sa part, Fizz, notre marque 100 % numérique de téléphonie mobile et d'Internet, continue sa croissance remarquable, particulièrement en cette période de crise. Ces résultats démontrent clairement que nos plateformes répondent aux besoins évolutifs de notre clientèle. Nos services en téléphonie mobile continuent d'être une grande réussite, comme en témoigne l'augmentation de 39 300 lignes au premier trimestre 2020 et de 176 200 lignes (14,8 %) pour la période de 12 mois terminée le 31 mars 2020, a précisé Jean-François Pruneau.



L'innovation demeurera toujours au cœur de la stratégie de Vidéotron et nous visons constamment à faire bénéficier un nombre grandissant de consommateurs de la meilleure expérience client qui soit. À cet égard, nous sommes maintenant très fiers d'être en mesure de servir les citoyens de Rimouski et d'ainsi les faire bénéficier de ce qui se fait de mieux sur le marché, a ajouté Jean‑François Pruneau.



Je me réjouis également des distinctions décernées à Vidéotron au premier trimestre 2020, dont la première place dans la catégorie Technologies et télécommunications aux prix BIP Recherche‑ICO des organisations de confiance de la dernière décennie, selon l'Institut de la confiance dans les organisations (ICO). Vidéotron figure également au palmarès des Meilleurs employeurs à Montréal pour 2020 selon Médiacorp Canada Inc., a rajouté Jean-François Pruneau.



Groupe TVA inc. (« Groupe TVA ») a affiché une variation favorable de 4,5 M$ de son BAIIA ajusté consolidé au cours du premier trimestre 2020. Bien que la pandémie de la COVID-19 et les mesures mises en place pour éviter sa propagation aient engendré un ralentissement important de plusieurs activités, les impacts de la crise au cours du premier trimestre 2020 ont été limités,a commenté France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA.



Les parts de marché totales de Groupe TVA ont atteint 40,4 parts, une hausse notable de 2,1 parts. Fort d'un gain de 1,1 part, le Réseau TVA a poursuivi sa croissance d'auditoire, tout comme les chaînes spécialisées qui ont affiché une croissance de 1,0 part, grâce au bond exceptionnel de 2,2 parts de la chaîne spécialisée LCN, la plus écoutée au Québec, qui a atteint un sommet de 6,9 parts,a précisé France Lauzière.



Toujours soucieux de soutenir la culture québécoise, nous avons lancé en mai 2020 la nouvelle plateforme d'écoute en continu QUB musique, entièrement conçue et réalisée au Québec et axée sur les artistes d'ici. Accessible via une application mobile et sur Internet, QUB musique propose un imposant catalogue de calibre international qui regroupe 50 millions de chansons disponibles sur demande ainsi que des centaines de listes de lecture élaborées pour répondre aux goûts et aux besoins des Québécois. En cette période de crise, notre soutien envers les artistes est plus important que jamais et quel meilleur moyen de leur démontrer qu'en écoutant de la musique québécoise. C'est pourquoi nous avons devancé le lancement de QUB musique et nous comptons également en faire profiter pleinement nos clients du service de téléphonie mobile de Vidéotron en leur offrant une réduction avantageuse sur le tarif d'abonnement, a ajouté Pierre Karl Péladeau.



Profondément ancrés au cœur de la société québécoise, nous sommes sensibles aux nombreux défis sociaux et économiques auxquels la population fait face actuellement. Afin de briser l'isolement des jeunes en difficulté et des aînés en CHSLD, nous avons fait un don de 1 000 téléphones intelligents assortis de forfaits illimités. En partenariat avec le gouvernement du Québec et Télé-Québec, nous avons également diffusé sur les ondes de la chaîne TVA le grand événement télévisuel Une chance qu'on s'a, mettant en vedette de nombreux artistes unis, qui a réussi à ramasser 2,0 M$ afin de venir en aide à des organismes œuvrant auprès des aînés et des victimes de violence conjugale. Nous avons de plus remis quatre bourses Pierre-Péladeau, soit 100 000 $ au projet Boomerang qui lutte contre le gaspillage alimentaire, 50 000 $ au projet Eyful, qui développe des lunettes conçues pour améliorer la vision des personnes malvoyantes, 35 000 $ au projet Aleo VR, un outil pédagogique sous forme d'expérience de réalité virtuelle et 15 000 $ au projet Évéa, qui offre un service de location de vêtements de seconde main pour les bébés et jeunes enfants. Enfin, en association avec la Fondation Chopin‑Péladeau, nous sommes fiers d'apporter notre contribution à des initiatives porteuses comme La tablée des chefs qui vient en aide aux banques alimentaires du Québec qui sont plus que jamais dans le besoin. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans la foulée de l'implication sociale importante de Québecor depuis de nombreuses années, poursuivant ainsi les enseignements de notre fondateur, Pierre Péladeau, a ajouté Pierre Karl Péladeau.



Tant que les incertitudes concernant l'ampleur et la durée de la pandémie se poursuivront, nous surveillerons de façon continue l'impact de la crise sur nos activités et prendrons les mesures appropriées, selon les besoins. De plus, comme grand citoyen corporatif et chef de file des télécommunications, de l'information et du divertissement au Québec, nous allons continuer à jouer notre rôle pour accompagner nos employés, nos clients et nos partenaires d'affaires et pour nous assurer que la population du Québec puisse continuer à bénéficier de tous les services dont elle a besoin. Je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement les employés et tout particulièrement ceux qui travaillent directement auprès de la clientèle. Je salue leur dévouement envers les Québécois et Québécoises en cette période difficile, a conclu Pierre Karl Péladeau.

Pour plus de détails et pour consulter les définitions de « BAIIA ajusté », « bénéfice ajusté lié aux activités d'exploitation poursuivies », « flux de trésorerie d'exploitation », « facturation moyenne par unité » et « unité génératrice de revenus », veuillez vous référer au fichier PDF ci-joint pour la version complète du communiqué de presse.



Sources :

Hugues Simard

Chef de la direction financière

Québecor inc. et Québecor Media inc.

hugues.simard@quebecor.com

514 380-7414



Direction des communications

Québecor inc. et Québecor Media inc.

medias@quebecor.com

514 380-4572