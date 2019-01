Quest for Growth : QfG augmente investissement dans CSCF et investit dans miaa Guard

QUEST FOR GROWTH

Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge

Quest for Growth augmente son investissement dans Capricorn Sustainable Chemistry Fund et investit dans miaa Guard

Quest for Growth a relevé son engagement d'investissement dans Capricorn Sustainable Chemistry Fund ("CSCF") de 5 millions €, portant l'engagement total à 20 millions €.

Capricorn Venture Partners a clôturé son fonds CSCF avec succès à 86,5 millions €. Plusieurs nouveaux investisseurs ont rejoint l'actionnariat de base du fonds. CSCF se concentre sur les investissements de stades précoce et avancé dans le domaine de la chimie durable. Les changements démographiques, combinés aux changements climatiques et à la pression subie par les ressources, nécessitent une plus grande efficacité, une utilisation plus durable des ressources, le développement de nouveaux matériaux et de meilleurs ingrédients alimentaires et fourragers. Le portefeuille actuel reflète bien la stratégie du fonds. Avec Virovet(www.virovet.com), c-LEcta (www.c-lecta.com), DMC-BIO(www.dmcbio.com)et BlackBear Carbon(https://blackbearcarbon.com), CSCF couvre déjà les ingrédients alimentaires et fourragers, l'économie circulaire et l'utilisation efficace des ressources, dans ses investissements de stades précoce et avancé.

Toujours en décembre, Quest for Growth a finalisé un nouvel investissement dans une scaleup belge innovante.

Capricorn Venture Partners investit à la fois avec Capricorn TIC Arkiv et avec Quest for Growth, dans le cadre d'un tour de financement total de 3 millions €, dans miaa Guard, l'entreprise de solutions de gestion des identités et des accès, établie à Louvain. Pamica, le véhicule d'investissement de Michel Akkermans, s'est également joint à l'opération. Miaa Guard propose une plate-forme unique, basée cloud, de gestion d'accès aux services numériques. Les fonds récoltés serviront à accélérer sa croissance. Michel Akkermans et Katrin Geyskens entrent tous deux au conseil d'administration de la société.

Enfin, et comme prévu, Quest for Growth a investi 1 million € supplémentaires dans l'entreprise de diagnostic française HalioDX.

Avec ces acquisitions faites en décembre 2018, les investissements directs et indirects de Quest for Growth dans des entreprises non cotées, y compris les coinvestissements effectués avec ou via les fonds de Capricorn Venture Partners, affichent à présent 35,6 millions €, soit 30% de la VNI de Quest for Growth au 31 décembre 2018.

À propos de Quest for Growth

QUEST FOR GROWTH, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Venture Partners SA.

Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises européennes non cotées et dans des fonds de capital-risque.

Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies de l'information et de la communication (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health-tech) et les technologies propres (Cleantech).

Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.

