Quest for Growth : QfG s'engage à investir 15 millions d'euros dans le Capricorn Digital Growth Fund

Louvain / 28 juin 2019

QUEST FOR GROWTH

Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge

Quest for Growth s'engage à investir 15 millions d'euros dans le Capricorn Digital Growth Fund

Quest for Growth s'est engagé à investir 15 millions € dans le Capricorn Digital Growth Fund. De ce montant, 3,75 millions € ont été investis lors de la constitution du fonds le 28 juin ; le solde sera appelé tout au long de l'existence du fonds.

Le Capricorn Digital Growth Fund est le dernier en date des fonds de capital‐risque gérés par Capricorn Venture Partners. Il prend la suite du Capricorn ICT Arkiv Fund. Il est consacré aux investissements dans les entreprises fondées sur les données et se concentrera sur le nombre toujours plus important d'occasions créées par la tendance qui consiste à convertir les données en idées concrètes ainsi que par l'utilisation émergente de l'intelligence artificielle et des techniques de la science des données. Dans ce domaine, l'équipe d'investissement se concentrera principalement sur les applications dans deux secteurs verticaux : la santé numérique et l'industrie 4.0. De plus, le Capricorn Digital Growth Fund s'attachera aux occasions d'investissement en Europe et investira tout au long du continuum, depuis le lancement de l'entreprise jusqu'à la phase de mise à l'échelle.

À propos de Quest for Growth

QUEST FOR GROWTH, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Venture Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises européennes non cotées et dans des fonds de capital‐risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies de l'information et de la communication (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health‐tech) et les technologies propres (Cleantech). Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.

