Quest for Growth investit plus de 4 millions d'euros dans deux nouvelles entreprises non cotées

Cet été, Quest for Growth a effectué deux nouveaux investissements dans des sociétés non cotées.

En juillet, il a finalisé un investissement de 2 millions d'euros dans Miracor Medical.

Cette entreprise(www.miracormedical.com), basée à Awans en Belgique, fournit des solutions innovantes pour le traitement de maladies cardiaques graves, visant à améliorer les perspectives cliniques à court et long termes et à réduire les frais afférents. Miracor Medical a développé le PiCSO Impulse System, le premier et unique dispositif d'intervention dans le sinus coronaire conçu pour réduire la taille de l'infarctus, améliorer la fonction cardiaque et réduire le risque d'apparition d'une défaillance cardiaque consécutive à un infarctus aigu du myocarde.

Cette prise de participation est le deuxième investissement direct réalisé au cours de l'année dans le secteur des soins de santé, après celui effectué dans la société de diagnostic française HalioDx fin 2017.

En août, Quest for Growth a pris part à un tour de financement chez c-LEcta à concurrence de 2,25 millions d'euros.

C-LEcta est une société biotech totalement intégrée, basée à Leipzig en Allemagne, qui se concentre sur l'ingénierie des enzymes et ses applications dans des marchés réglementés tels que l'alimentation et les produits pharmaceutiques. C-LEctra occupe actuellement quelque 60 personnes. La société est bien diversifiée et couvre une grande partie de la chaîne de valeur, de la découverte à l'ingénierie, à la production commerciale d'enzymes ainsi qu'à la fabrication d'autres produits biotechnologiques de haute qualité, soit par des développements internes, soit en étroite collaboration avec l'industrie. Tout en se concentrant sur les marchés réglementés tels que le marché alimentaire, c-LEcta a mené plus de 30 projets d'ingénierie des enzymes avec un taux de réussite de plus de 90 % au cours des cinq dernières années.

L'investissement dans c-LEcta est un coinvestissement avec le Capricorn Sustainable Chemistry Fund, un fonds de capital-risque dans lequel Quest for Growth est également investi.

Avec ces nouveaux investissements qui totalisent 4,25 millions d'euros, les investissements directs et indirects de Quest for Growth dans des sociétés non cotées (y compris les coinvestissements avec et à travers les fonds de capital-risque de Capricorn) augmentent sensiblement, à 36,6 millions d'euros, soit 26 % de la VNI de Quest for Growth.

