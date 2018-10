Quest for Growth : mise à jour trimestrielle 30 septembre 2018

à lui de 1,1 % depuis le début de de maladies cardiaques graves,

la distribution du dividende. Return Index a augmenté quant innovantes pour le traitement une société biotech totalement

Par ailleurs, Quest for Growth a enregistré une perte d'environ 7 millions d'euros (-0,43 € par action ordinaire), contre un bé-néfice de 27,9 millions € sur les neuf premiers mois de 2017. La perte a surtout été enregistrée au troisième trimestre.

Fin septembre 2018, le cours de l'action atteignait 6,98 €, contre 8,811 € à la fin de l'année derni-

l'année.

Investissements dans des entreprises cotées

Après une belle tenue au premier semestre, le portefeuille d'acti-ons cotées s'est affaibli au troi-sième trimestre. La performance brute estimée du portefeuille af-fiche environ -4 % sur l'ensemble des trois trimestres. EVS (-40 %)

ère. Compte tenu du dividende a subi la plus forte baisse, sui-de 1,54 € par action distribué en vie par Technotrans (-24 %) et avril, le rendement total de l'ac- Melexis (-20 %). Tomra (+57 %), tion Quest for Growth était de Pharmagest (+36 %) et Aures l'ordre de -5 % sur les trois tri- (+27 %) se sont démarquées po-mestres écoulés. Le 30 septem- sitivement.

bre 2018, le cours de l'action affi-

chait une décote de 16 %, contre 18 % au 31 décembre 2017.

En octobre, Corbion a été entiè-rement vendue. Avec un rapport cours/bénéfice de 32 pour 2018,

Suite à l'augmentation de capital l'action est chère et la croissance

par le biais d'un dividende op-tionnel, où 53 % des droits aux dividendes ont été distribués sous forme de nouvelles actions, le capital-actions de Quest for

future dépend en grande partie d'activités plutôt risquées. Des positions telles que Tomra (valo-risation accrue) et Stratec (aver-tissement bénéficiaire) ont été allégées. Des positions comme

Growth s'est hissé à plus de 145 Melexis, CEWE, Technotrans et millions d'euros, par rapport à Kingspan ont été renforcées. plus de 134 millions d'euros à la

fin de l'année dernière.

Environnement de marché

Investissements dans des entreprises non cotées

visant à améliorer les perspec-tives cliniques à court et long termes et à réduire les frais af-férents. Miracor Medical a déve-loppé le PiCSO Impulse System, le premier et unique dispositif d'intervention dans le sinus coro-naire conçu pour réduire la taille de l'infarctus, améliorer la foncti-on cardiaque et réduire le risque d'apparition d'une défaillance cardiaque consécutive à un in-farctus aigu du myocarde.

En août, Quest for Growth a pris part à un tour de financement de c-LEcta à hauteur de 2,25 milli-ons €. Il s'agit d'un coinvestisse-ment avec Capricorn Sustainable Chemistry Fund, un fonds de ca-pital-risque dans lequel investit également Quest for Growth.

Investissements dans des fonds de capital-risque

La valorisation de Capricorn Cleantech Fund a baissé au cours des neuf derniers mois suite, notamment, à la chute du cours d'Avantium. Du fait surtout de laintégrée, basée à Leipzig en Al-lemagne, qui se concentre sur l'ingénierie des enzymes et ses applications dans des marchés réglementés tels que l'alimenta-tion et les produits pharmaceu-tiques. C-LEctra occupe actuel-lement quelque 60 personnes. La société est bien diversifiée et couvre une grande partie de la chaîne de valeur, de la décou-verte à l'ingénierie, à la produc-tion commerciale d'enzymes ainsi qu'à la fabrication d'autres produits biotechnologiques de haute qualité, soit par des dé-veloppements internes, soit en étroite collaboration avec l'in-dustrie.

Capricorn Health-tech Fund a procédé à un investissement complémentaire dans Sequana Medical, Nexstim, Mainstay Me-dical et iSTAR Medical. Capricorn ICT Arkiv a procédé à des inves-tissements de suivi dans Linda-care et Noona.

Perspectives

baisse de cours affichée par Nex- La valorisation du portefeuille stim fin août 2018, la valorisation d'actions cotées a légèrement de Capricorn Health-tech Fund a baissé, mais cette baisse n'of-baissé. La hausse de la valorisa- fre pas encore d'opportunités tion de LSP IV, suite notamment d'achat franches. Le développe-

Quest for Growth a effectué un à l'explosion du cours d'Argenx, ment du portefeuille se poursuit

Au cours des neuf premiers mois nouvel investissement direct dans a été comptabilisée également. dans les entreprises non cotées de 2018, les marchés d'actions le secteur des soins de santé en Par solde, ces éléments génèrent et les fonds de capital-risque.

VALORISATION DE QUEST FOR GROWTH

Cours Boursier Valeur Nette d'Inventaire 30/09/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/12/2017 6,98 EUR 8,32 EUR 8,69 EUR 10,71 EUR Nombres d'actions 16.774.226 16.774.226 15.155.969 écote du cours par rapport à la valeur intrinsèque: 16,09%

DECOTE QUEST FOR GROWTH

Source: Estimation par Capricorn Venture Partners SA

PERFORMANCE PAR ACTION DU PORTEFEUILLE COTE DEPUIS LE 31/12/2017

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30%

-40

-50

EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A.

TECHNOTRANS SE

MELEXIS NV

CENIT AG

CEWE STIFTUNG & CO KGAA

EXEL INDUSTRIES SA-A SHS

CFE

USU SOFTWARE AG

JENSEN-GROUP NV

TKH GROUP NV-DUTCH CERT

QfG quoted (e)

DATRON AG

FRESENIUS SE & CO KGAA

NORMA GROUP SE

STRATEC BIOMEDICAL AG

STOXX Europe 600 TR

STOXX Europe Small 200 TR

NEXUS AG

KINGSPAN GROUP PLC

SAP SE

UMICORE

AURES TECHNOLOGIES

PHARMAGEST INTERACTIVE

TOMRA SYSTEMS ASA

Actions sociétés cotées

Sociétés Secteur / Marché Différence par rapport au 31/12/2017 Valeur en €d'Inventaire CENIT CEWE STIFTUNG SAP USU SOFTWARE Logiciel & ServicesDeutsche BörseDeutsche BörseDeutsche BörseDeutsche BörseMatériel Technologique 225.48089.00026.000108.363 101.04315.0000-14.443 € € € € 16,550071,7000106,000022,7000 3.731.6946.381.3002.756.0002.459.840 2,67%4,57%1,98%1,76% AKKA TECHNOLOGIES AURES TECHNOLOGIES EVS TKH GROUP TOMRA SYSTEMSEuronext ParisEuronext ParisEuronext BruxellesEuronext AmsterdamOslo Stock ExchangeSemi-conducteurs 43.000 43.000 114.912 0 100.628 -51.372 135.601 500 110.000 -225.000 € € € € NOK 62,4000 2.683.200 1,92% 42,6000 4.895.251 3,51% 17,0800 1.718.726 1,23% 48,5000 6.576.649 4,71% 203,0000 2.358.844 1,69% MELEXIS Euronext Bruxelles 46.635 16.500 € 66,6500 3.108.223 2,23% Equipement & Services Médicaux FRESENIUS NEXUS PHARMAGEST Interactive STRATEC BIOMEDICALDeutsche BörseDeutsche BörseEuronext ParisDeutsche BörseElectrique & Ingénierie 87.000132.089105.83356.249 18.000-12.900-14.664-38.651 € € € € 63,240026,700058,900064,7000 5.501.8803.526.7766.233.5643.639.310 3,94%2,53%4,47%2,61% CFE Euronext Bruxelles 31.302 -3.000 DATRON Deutsche Börse 119.000 19.000 EXEL INDUSTRIES JENSEN GROUP NORMA GROUP TECHNOTRANS Euronext ParisEuronext BruxellesDeutsche BörseDeutsche BörseMatériaux 21.500 1.500 132.876 10.000 105.700 -12.000 142.114 41.455 € € € € € € 104,0000 3.255.408 2,33% 12,5000 1.487.500 1,07% 97,4000 2.094.100 1,50% 34,4000 4.570.934 3,28% 55,0500 5.818.785 4,17% 33,0000 4.689.762 3,36% ALIAXIS KINGSPAN UMICOREEuronext Expert Market BruxellesDublin Euronext Bruxelles 135.13290.00048.000 6.134-30.000-22.000 € € € 20,000040,160048,1700 2.702.6403.614.4002.312.16086.116.947 1,94%2,59%1,66%61,72%

Nombre d'actionsDeviseCours de l'actionEn % de la Valeur Nette

Actions sociétés non cotées

Devise Valeur en € En % de la Valeur Nette d'Inventaire Sociétés ANTERYON HALIODX MIRACORSecteur / MarchéMatériel TechnologiquePharma & Biotech Equipement & Services Médicaux € € € 405.040999.9902.000.0003.405.030 0,29%0,72%1,43%2,44% Co-investissements Capricorn Venture Funds BLUEBEE C-LECTA EPIGAN FRX POLYMERS GREEN BIOLOGICS NGDATA SENSOLUS SEQUANA MEDICALLogiciel & ServicesMatériauxSemi-conducteursMatériauxMatériaux Logiciel & ServicesLogiciel & Services Equipement & Services Médicaux € € € $ £ € € CHF 500.070 0,36% 2.250.000 1,61% 394.518 0,28% 2.059.058 1,48% 2.314.169 1,66% 838.056 0,60% 500.000 0,36% 1.505.06510.360.936 1,08%7,43%

Devise Valeur en €d'Inventaire CAPRICORN VENTURE PARTNERS CAPRICORN CLEANTECH FUND CAPRICORN HEALTH-TECH FUND CAPRICORN ICT ARKIV CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND AUTRES FONDS € € € € 30-09-201830-09-201830-09-201830-09-2018 2.500.2548.747.9307.488.7383.193.610 1,79%6,27%5,37%2,29% CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II LIFE SCIENCES PARTNERS III LIFE SCIENCES PARTNERS IV SCHRODER VENTURES LSF II VENTECH CAPITAL 2 VERTEX III € € € $ € $ 30-06-2018 617.466 0,44% 30-06-2018 363.000 0,26% 30-06-2018 2.873.000 2,06% 31-12-2017 48.272 0,03% 30-06-2018 20.434 0,01% 30-06-2018 665.70926.518.415 0,48%

Investissements en fonds de capital-risque

Total actifs financiers - actions 126.401.328 90,59% Changements de valeur sociétés non cotées -4.397.242 -3,15% Total Actifs Financier - Actions après réductions de valeur 122.004.086 87,44%

Dernière évaluation auEn % de la Valeur Nette

19,01%

Montants recevables sociétés non cotées

Sociétés Devise Valeur en €d'Inventaire Loan notes ANTERYON FRX POLYMERS GREEN BIOLOGICS SEQUANA € $ $ CHF 150.000169.283483.74579.533882.561 0,11%0,12%0,35%0,06%0,63% Commercial paper ETEXCO ETEXCO PURATOS PURATOS 1.500.0001.200.0001.500.0001.000.000 € € € € 1.499.9651.199.9701.499.963999.9775.199.874 1,08%0,86%1,08%0,72%3,73%

Valeur faciale en devisesEn % de la Valeur Nette

Total actifs financiers - montants recevables € 6.082.436 4,36%

Total actifs financiers € 128.086.522 91,80%

Cash € 10.831.218 7,76% Autres actifs nets € 611.585 0,44% Quest for Growth - actions ordinaires € - 0,00%

Total Valeur Nette d'Inventaire € 139.529.325 100,00%

PRODUITS ETPORTEFEUILLE HEDGECHARGES V.N.I./ Action 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 V.N.I. / Action 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 V.N.I. 31/12/2017 Dividende 17/04/2018 Augmentation de capital Sociétés cotéesSociétés non cotées Fonds de capital-risque Produits & charges financiersCoûtsV.N.I. 30/09/2018 PROFIL QUEST FOR GROWTH, Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge, géré par Capricorn Venture Partners SA. Le portefeuille diversifié de Quest for Growth se compose essentiellement d'investissements dans des entreprises en croissance cotées sur des bourses européennes, dans des entreprises européennes non cotées et dans des fonds de capital-risque. Quest for Growth se concentre sur des entreprises innovantes dans des domaines tels que les technologies de l'in-formation et de la communication (ICT), les technologies relatives aux soins de santé (Health-tech) et les technologies propres (Cleantech). Quest of Growth est cotée à Euronext Bruxelles depuis le 23 septembre 1998.

CONTRIBUTION A LA V.N.I. PAR ACTION JANVIER - SEPTEMBRE 2018)

CONTRIBUTION A LA V.N.I. PAR ACTION PAR SECTEUR