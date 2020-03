Qumu : L'utilisation de la solution cloud de Qumu monte en flèche à l'heure où les entreprises transitionnent vers la communication vidéo en réponse aux restrictions du COVID-19

L’utilisation de la plateforme vidéo de premier plan est plus de 30 fois supérieure aux heures de pointe, car les organisations se précipitent pour remplacer les communications internes et externes en personne par des communications vidéo

Qumu, le principal fournisseur de la technologie EVaaS (Enterprise Video as a Service)™ pour l’entreprise intelligente, a révélé que l’utilisation de sa solution cloud de vidéo d’entreprise était plus de 30 fois supérieure aux niveaux normaux pendant les heures de pointe. Cette utilisation accrue résulte de la mobilisation des clients faisant partie du classement Global 2000 de la société pour soutenir les milliers - et dans de nombreux cas les dizaines de milliers - d’utilisateurs simultanés de vidéo, qui font l’objet des restrictions de voyage et des politiques de travail à domicile obligatoires.

« Ce que nous avons constaté chez Qumu, c’est que des organisations mondiales renforcent leurs infrastructures vidéo à une échelle sans précédent, et qu’elles augmentent massivement leur utilisation de la technologie de visioconférence », a déclaré Vern Hanzlik, président et chef de la direction de Qumu. « Les entreprises de pratiquement tous les secteurs exigent désormais une solution combinée incluant la visioconférence, le streaming vidéo et la gestion de contenu. Et nous voyons des entreprises du secteur de la santé, des finances et des produits pharmaceutiques utiliser spécifiquement la vidéo pour apporter des changements radicaux dans leur façon de faire des affaires. »

Dans le cadre de ces changements, les entreprises de toutes tailles sont en train de mettre en œuvre des plans technologiques pour virtualiser les réunions clients, les communications avec les employés et les événements majeurs, ainsi que pour enregistrer et stocker des ressources vidéo pour un visionnement à la demande, tout en préservant la santé du réseau et en offrant une expérience utilisateur attrayante sur tous les types d’appareils. Un des clients de la société, qui fait partie des plus grands fournisseurs à but non lucratif de plans de santé aux États-Unis, utilise la plateforme Qumu pour offrir des cours de formation à la demande sur le COVID-19. À la date de la présente publication, ces cours ont enregistré près de 3 millions de visionneurs dans le monde.

Bien qu’il y ait des signes positifs que le COVID-19 sera bientôt sous contrôle à l’échelle mondiale, M. Hanzlik pense que l’utilisation accrue de la vidéo dans les entreprises ne sera pas une situation temporaire. « Cette pandémie mondiale, même lorsqu’elle sera résolue, va changer à tout jamais la manière dont les entreprises utilisent la vidéo, ainsi que la fréquence de cette utilisation », a noté M. Hanzlik. « À l’avenir, les organisations seront plus regardantes quant aux destinations, aux moments et à la fréquence des voyages d’affaires. Nous pensons que la crise du COVID-19 servira de point de basculement en termes d’utilisation et d’acceptation de la vidéo comme canal de communication principal au sein de l’entreprise. »

Les parties qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont les entreprises utilisent la vidéo pour remplacer les communications en personne sont invitées à visionner la récente webdiffusion de M. Hanzlik intitulée « Video as a Replacement for In-Person Communication During Uncertain Times » (la vidéo comme remplacement de la communication en personne pendant des périodes incertaines) disponible gratuitement sur le site web de Qumu.

