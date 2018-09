QUOTIUM TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30/06/2018

QUOTIUM TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 €

Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand - 92400 Courbevoie.

Courbevoie, le 18 septembre 2018,

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2018

Quotium Technologies annonce la publication de son rapport financier semestriel au 30 juin 2018, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financier (AMF) le 18 septembre 2018.

Ce document peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de Quotium Technologies (www.quotium.fr) à la rubrique « Société - Informations réglementées » ou sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont également disponibles, sans frais, au siège social de Quotium Technologies au 84/88 bd de la Mission Marchand - 92400 Courbevoie.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

La déclaration du responsable du rapport financier semestriel ;

Le rapport d'activité du premier semestre 2018 ;

Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2018 et notes annexes ;

Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2018.

A propos de Quotium Technologies (QTE)

Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une implantation en Europe et aux Etats Unis.

Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations technologiques pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.

Retrouvez plus d'informations sur notre site www.quotium.fr.

QUOTIUM TECHNOLOGIES

RCS Nanterre : 322 548 355

Site Web: www.quotium.fr

E-mail: comfi@quotium.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: QUOTIUM TECHNOLOGIES via Globenewswire