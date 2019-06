Quotium Technologies : 03 / 06 / 2019 – Mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société Quotium Technologies

QUOTIUM TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 €

Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand - 92400 Courbevoie.

Exercice social : du 1erjanvier au 31 décembre

Communiqué de presse du 3 Juin 2019

MISE EN ŒUVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS

DE LA SOCIETE QUOTIUM TECHNOLOGIES

Le présent communiqué établi par TECHNOLOGIES SAS est diffusé conformément aux dispositions de l'article 237-16 III du règlement général de l'AMF et de l'article 9 de l'instruction AMF 2006-07

En application des articles 236-3 et 237-1 du Règlement général de l'AMF, TECHNOLOGIES SAS, société au capital de 3 862 600 euros, dont le siège social est situé 84-88 boulevard de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 325 826 469 (l'"Initiateur" ou "TECHNOLOGIES SAS"), a offert irrévocablement aux actionnaires de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES, société anonyme au capital de 2 643 849,60 euros dont le siège social est situé 84-88 boulevard de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 322 548 355 ("QUOTIUM TECHNOLOGIES" ou la "Société"), et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010211615 et le mnémonique QTE (les "Actions"), d'acquérir la totalité de leurs Actions au prix de 11,30 euros par Action (le "Prix de l'Offre") dans le cadre de l'offre publique de retrait (l'"Offre").

A l'issue de l'Offre ouverte du 17 mai 2019 au 31 mai 2019 inclus et dont les résultats figurent dans l'avis de résultat publié par l'AMF le 3 juin 2019, TECHNOLOGIES SAS détient 1 643 655 actions QUOTIUM TECHNOLOGIES représentant 3 233 524 droits de vote, soit 99,47 % du capital et au moins

99,68 % des droits de vote de cette société1, selon la répartition suivante :

Nombre Nombre de Situation à la clôture de l'OPR % droits de % d'actions vote Technologies SAS 1 643 655 99,47 % 3 233 524 99,68 % Monsieur Tibérini 1 0,00 % 2 0,00 % Madame Elsane Guglielmino 1 0,00 % 2 0,00 % Flottant 6 753 0,41 % 8 270 0,25 % Auto-détention Quotium Technologies 1 996 0,12 % 1 996 0,06% TOTAL 1 652 406 100,00 % 3 243 794 100,00 %

Conformément à son intention exprimée lors de l'Offre, TECHNOLOGIES SAS a informé l'AMF, par courrier en date du 3 juin 2019, sur le fondement des articles L.433-4 II du code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, de son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions QUOTIUM TECHNOLOGIES, moyennant une indemnisation nette de 11,30 euros par action, correspondant au prix de l'Offre.

1Sur la base d'un capital composé de 1 652 406 actions représentant 3 243 794 droits de vote, en application du 2èmealinéa de l'article 223-11 du règlement général, étant précisé que la société détient 1 996 de ses actions, soit 0,12 % du capital de celle-ci.