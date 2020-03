Qwamplify : QWAMPLIFY - Avertissement Assemblée Générale et COVID 19

COMMUNIQUE DE PRESSE

AVERTISSEMENT ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MARS 2020

INFORMATIONS COVID 19

Levallois-Perret, France, le 19 mars 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing informe ce jour que l'assemblée générale annuelle prévue le 26 mars prochain à 9h se tiendra, mais sans possibilité d'accès physique des actionnaires.

En effet, compte tenu des impératifs sanitaires actuels en lien avec le Covid – 19, les modalités de participation à la prochaine assemblée générale sont amenées à évoluer.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale 2020 sur le site de la société : www.qwamplify.com (Investisseurs – Documents financiers – Assemblées Générales).

La société invite ses actionnaires à faire usage des moyens de vote à distance mis à leur disposition sur le site de la société : www.qwamplify.com (Investisseurs – Documents financiers – Assemblées Générales), en renvoyant leurs votes par correspondance ou en donnant pouvoir au Président.

Le formulaire peut être renvoyé jusqu'au dimanche 22 mars 2020 minuit (heure de Paris) au plus tard, à l'adresse email suivante marina.rossignol@qwamplify.com, accompagné d'une attestation de participation pour les actionnaires au porteur (toutes les explications relatives au droit de participation des actionnaires sont détaillées dans l'avis de convocation disponible sur le site internet de la société www.qwamplify.com Documents-financiers – Assemblées Générales).

Exceptionnellement, les actionnaires ayant déjà demandé une carte d'admission ou ayant donné un pouvoir à une personne autre que la Président peuvent modifier leurs modalités.

La société invite ses actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante : marina.rossignol@qwamplify.com.

La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de relever les envois postaux qui lui seraient adressés et invite les actionnaires à réitérer leur envoi par email à l'adresse email précitée.

Gestion de la situation face au Covid 19

La société a mis en place toutes les dispositions possibles afin d'assurer une continuité de l'activité. Les services sont maintenus pour l'ensemble des clients. Un certain nombre de dispositions ont été prises pour protéger les collaborateurs et préserver les intérêts du Groupe en mettant en place, notamment :

une organisation en télétravail

du chômage partiel

des arrêts de travail pour garde d'enfants

des reports de paiement des charges sociales

Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la crise sanitaire, notamment liée au confinement, à sa durée, et à la fermeture des magasins, autres qu'alimentaires. Un certain nombre de campagnes ont été suspendues dés la semaine dernière, notamment dans le secteur du tourisme, d'autres sont reportées ou annulées, comme par exemple celles liées à la tenue de l'Euro qui a été reporté à 2021.

La société rappelle qu'elle dispose d'un bilan solide et d'une trésorerie importante notamment avec la vente de 10,3M d'€ de titres Bilendi intervenue en février.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

CONTACTS :

investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

Président et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Carole Fayn

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/carolefayn/



ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lHBwaJtrZJuUmW6eZMmYnGpmmW9mmGHJapabnGJqZJqcaWxilm9oZ5meZm9jmmxo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62572-qwamplify-info-covid19-et-ag-2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews