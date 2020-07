COMMUNIQUE DE PRESSE

MARGE BRUTE (MB) du 3ème TRIMESTRE 2020 à 4M€ (-12%)

(3,4M€ à périmètre comparable soit -26%)

MARGE BRUTE 9 MOIS (Oct-Juin) 2020 à 12,6M€ (-5%)

(11,4M€ à périmètre comparable soit -14%)

RECENTRAGE DE LA DIRECTION DU GROUPE

Levallois Perret, le 21/07/2020

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour sa Marge Brute consolidée non auditée pour le troisième trimestre de l'exercice 2020 (Avril-Juin) à 4M€, en baisse de 12,1%, intégrant les sociétés La revanche des sites et Meet your data sur 3 mois et Kamden Media sur Juin. À périmètre comparable (PC), la marge brute atteint 3,4M€ en baisse de 25,7%. Le Chiffre d'Affaires résiste mieux avec une baisse de seulement 6,5%.

CA et MB 3ème trimestre en M€

Avril - Juin 2020 2020 2019 Variation

2020/2019 Chiffre d'Affaires (CA) consolidé* T3 6,2 6,6 -6,5% Marge Brute (MB) consolidée* T3 4,0 4,6 -12,1% Marge Brute T3 à périmètre comparable (p.c.**) 3,4 4,6 -25,7%

* y compris La revanche des sites et Meet your data pour 3 mois et Kamden Media pour 1 mois

** hors La revanche des sites, Meet your data et Kamden Media

Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, la société a enregistré un recul de son activité au 3ème trimestre provoqué par les mesures de confinement. L'ensemble des activités a été affecté par la crise du Covid-19 : la fermeture des points de vente physiques en France, notamment des petites et grandes surfaces spécialisées, ainsi que la mise à l'arrêt total du secteur tourisme ont fait chuter les participations aux promotions et les budgets médias des campagnes digitales. De plus, cette baisse a été amplifiée par l'annulation d'évènements tels que l'Euro de football entrainant l'annulation de campagnes marketing.

Malgré tout, le Groupe a continué sa stratégie audacieuse d'accélération digitale et les 3 dernières acquisitions sont venues renforcer l'activité pour 0,6M€ de MB au 3ème trimestre. Les pays nordiques sont restés également sur une bonne dynamique de croissance. Ceci permet ainsi de limiter le recul de la Marge Brute à seulement 12,1% sur le trimestre.

La Marge Brute 9 mois (Octobre – Juin) 2020 atteint ainsi 12,6M€, en baisse de 4,9%. Le Chiffre d'Affaires est quasiment stable. A périmètre comparable, la baisse de Marge Brute est de 13,8%.

CA et MB 9 mois en M€

Oct 19 - Juin 2020 2020 2019 Variation

2020/2019 Chiffre d'Affaires (CA) consolidé* 9M 19,1 19,1 -0,2% Marge Brute (MB) consolidée* 9M 12,6 13,2 -4,9% Marge Brute 9M à périmètre comparable (p.c.**) 11,4 13,2 -13,8%

* y compris La revanche des sites et Meet your data pour 3 mois et Kamden pour 1 mois

** hors La revanche des sites, Meet your data et Kamden (et Highten au 1er semestre)

Perspectives pour le 4ème trimestre 2020 :

Les signaux sont contradictoires avec des campagnes qui repartent voire s'accélèrent et certaines encore à l'arrêt ou en attente. Le redémarrage semble donc long et progressif. Cependant le Groupe pourra compter sur la dynamique des 3 nouvelles sociétés acquises au cours du trimestre précédent ainsi que celle des pays nordiques et devrait rester rentable au second semestre.

Dans ce contexte, Julien BRAUN, directeur général, quitte le Groupe. Le Direction générale sera ainsi assurée par le Président du Conseil d'Administration et fondateur, Cédric RENY, avec pour objectif d'accélérer les synergies commerciales et marketing au sein du Groupe tout en réduisant les coûts pour s'adapter à l'environnement actuel.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'Affaires et Marge Brute 2020 : 8 Décembre 2020.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, distributeurs et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration, Brand Content, Social Media…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 1000 annonceurs, dont : TCL, Delonghi, Kärcher, Manitou, Decathlon, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Lille, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

CONTACTS :

investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

Président et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b



Solène Clément

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/soleneclement-mylittlecfo/





ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

