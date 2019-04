Qwamplify : QWAMPLIFY - Nomination de Julien Braun, Directeur Général

COMMUNIQUE DE PRESSE

Julien Braun est nommé Directeur Général

du Groupe Qwamplify

Levallois-Perret, France, le 2 avril 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing, annonce ce jour la nomination de Julien Braun en tant que Directeur Général du Groupe.

Julien Braun qui a accompagné le Groupe depuis 1 an comme administrateur met fin à son mandat et prend, à compter du 1er avril 2019 la direction opérationnelle de Qwamplify aux côtés de Cédric Reny, Président et Fondateur.

Julien Braun, 43 ans, polytechnicien, a notamment accompagné le Groupe Publicis dans sa stratégie de croissance et de transformation digitale pendant près de 15 ans et a dirigé Radium One France, plateforme Média RTB. Il apportera donc au Groupe toute son expertise en termes d'intégration et de connaissance du marché marketing et digital. Son objectif sera de renforcer la croissance organique du Groupe et d'optimiser sa profitabilité pour faire de Qwamplify un leader du marketing et de l'achat Média dans les pays dans lesquels il est présent, notamment en France, en Italie et dans les Pays Nordiques.

Le Groupe, qui a opéré avec succès sa transformation digitale, confirme ses prévisions pour 2019 et anticipe toujours une croissance organique en 2019, fortement tirée par l'offre Média mais toujours impactée par un ralentissement contrôlé des activités historiques et mobile du pôle Activation. Comme annoncé lors de sa publication des résultats annuels, le groupe anticipe également une croissance à deux chiffres de ses résultats en 2019 et un résultat net positif.

Cédric RENY, Président déclare : « Je suis ravi de cette nomination. Julien a démontré toute sa valeur ajoutée au sein du Conseil d'administration. Je suis très confiant quant à sa capacité à accélérer la réussite de Qwamplify dans les prochaines années à mes côtés, pour faire de notre Groupe un leader de croissance dans le Média online sur la base d'un nouveau modèle d'agence. »

Julien Braun, DG, déclare « Qwamplify est un groupe entrepreneurial multi-spécialiste dans le marketing digital et l'achat media dont le modèle de croissance repose sur l'innovation, le service client et la performance économique des opérations qu'il gère. Je suis très heureux de pouvoir rejoindre l'ensemble des collaborateurs dont le talent et l'enthousiasme n'ont d'égale que cette envie de réussite partagée »

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires du S1 & T2 2019 : 14 Mai 2019

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, Carrefour ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 4,4M€ au 30 septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.85% du capital.

