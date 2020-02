Qwamplify : QWAMPLIFY - VENTE TITRES BILENDI

COMMUNIQUE DE PRESSE

VENTE DE TOUTE LA PARTICIPATION DE 25,6% DANS BILENDI

POUR UN MONTANT DE 10,3 M€

PLUS-VALUE DE 6,4M€

Levallois-Perret, France, le 11 février 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour avoir cédé l'intégralité de ses titres de la société Bilendi soit 1,030,278 titres pour un montant de 10,3 M€ soit 10€ par titre. Ces titres avaient été acquis entre juillet et septembre 2015 pour environ 3,9 M€.

L'achat de ces titres a été financé par emprunt amortissable dont la somme restant due au 30 septembre 2019 était de 2,8M€. Cette somme sera intégralement remboursée avec le fruit de cette cession. Le Groupe réalise ainsi une plus-value de plus de 6,4M€ et réduit à nouveau ainsi sa dette bancaire de 33% qui passe de 8,4M€ au 30/9 à 5,6M€ aujourd'hui.

Le Groupe ne détient plus de titres Bilendi.

Moyens financiers considérablement renforcés pour la croissance

Grace à cette cession et l'importante plus-value réalisée, le Groupe retrouve des moyens financiers conséquents qui vont lui permettre d'accélérer sa croissance.

Le Groupe a pour ambition de renforcer ses expertises digitales notamment dans les secteurs Social & Brand content, Analytics, ou de se renforcer dans des expertises SEO, e-mailing ou SEA.

A ce titre, le Groupe confirme qu'un certain nombre de discussions sont en cours.

Cédric Reny, Président et fondateur, commente : « C'est une très belle opération financière que nous avons réalisée. J'en suis ravi. Cette importante plus-value renforce considérablement nos moyens financiers. Elle va nous permettre de reprendre activement nos acquisitions stratégiques de sociétés digitales en croissance, agiles et rentables pour accélérer notre croissance, politique qui a fait la preuve de sa réussite ces deux dernières années.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

