COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : 5,9M€ (+27%)

Chiffre d'affaires YTD 9 mois (Oct-Juin) 2018 : 17,7M€ (+16%)

Levallois Perret, le 24/07/2018

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour son chiffre d'affaires non audité pour le troisième trimestre de l'exercice 2018 (Avril-Juin 2018) à 5,9M€, en hausse de 27%. L'accélération de la croissance enregistrée est liée à l'intégration d'Adsvisers au sein du pôle Media et au retour de la croissance organique du pôle Activation.

CA 3ième trimestre en M€ 2018 % du CA 2017 Variation 2018/2017 CA avril – juin 2018 5,87 4,63 + 26,8% Média 2,42 41% 1,42 + 70% Activation Marketing 3,13 53% 3,07 + 2% Data, CRM & Mobile 0,32 6% 0,14 X 2,3

Le pôle Média, dédié à la mise en place de campagnes digitales de recrutement à la performance par email, co-registration, Google AdWords et Facebook Ads notamment, progresse fortement (+70%) et représente 41% de l'activité sur le 3ème trimestre. La croissance est notamment portée par l'intégration d'Adsvisers. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires du pôle Média progresse de 16%.

Le pôle Activation (activités historiques + activités de promotion digitalisées) reste le 1er pole du Groupe avec 53% du chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre et confirme son retour à la croissance organique avec une hausse de 2% notamment grâce à une stabilisation de l'activité dans les pays Nordiques.

Le pôle Data, CRM et Mobile, spécialisé dans le ciblage des utilisateurs, réalise un chiffre d'affaires de 0,32 M€ et accélère sa croissance grâce aux synergies avec le pôle Activation.

A périmètre comparable, la croissance organique du Groupe s'accélère et atteint 10% sur le trimestre avec une croissance sur l'ensemble des pôles.

Le Chiffre d'affaires 9 mois (Octobre – Juin) 2018 atteint 17,7M€ en hausse de 16%, grâce à la forte croissance du pôle Média (+62% en YTD).

CA YTD 9 mois (Oct – Juin 18) en M€ 2018 % du CA 2017 Variation 2018/2017 1er trimestre (sept - décembre) 5,90 5,77 + 2,2% 2ème trimestre (février - avril) 5,90 4,76 + 24% 3ème trimestre (avril - mars) 5,87 4,63 + 26,8% Média 7,5 43% 4,6 + 62% Activation Marketing 9,4 53% 10,4 -9% Data, CRM & Mobile 0,7 4% 0,2 X 3,5 CA TOTAL 9 mois 17,7 100% 15,2 16%

Perspectives pour 2018 :

Cette forte croissance délivrée sur 9 mois et le retour de la croissance organique confortent le Groupe sur son objectif d'amélioration des résultats annuels. Après dépréciation de l'actif Mobile sur le S1, le Groupe est confiant et prévoit de retrouver un résultat net positif au cours du second semestre.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ :

Chiffre d'affaires 2018 (à fin septembre 2018) : 11 décembre 2018, après clôture du marché.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 21 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, Pandora, Hager ou Tinder.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2017, un CA de 19,3M€ en croissance de 7,8% avec un REX de 0,3M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 7,7M€ au 30 mars 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18% du capital.

CONTACTS

QWAMPLIFY

Cédric Reny

Président Directeur Général

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

