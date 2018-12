COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d'affaires annuel 2018 : 23,7M€ (+22%)

(20,4M€ à périmètre comparable soit +5,1%)

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 : 6M€ (+44%)

(5,1M€ à périmètre comparable soit +22%)

Qwamplify reçoit le prix 2018 « Agence Innovante de l'année »

Levallois Perret, le 11/12/2018

Le Groupe Qwamplify annonce ce jour son chiffre d'affaires (CA) annuel pour l'exercice 2018 (octobre 2017 – septembre 2018) à 23,7M€, en hausse de 22%. A périmètre comparable, la hausse du chiffre d'affaires 2018 est de 5,1%. Le chiffre d'affaires du 4ième trimestre 2018 (T4- Juillet-Septembre 2018) s'est élevé à 6M€ en croissance de 44% (+22% à périmètre comparable).

Chiffre d'Affaires Annuel

consolidé en M€ 2018 2017 Variation

2017/2018 Media 10,0 5,6 78% % Total CA 42% 29% Activation Marketing 12,8 13,4 -5% % Total CA 54% 69% Data, CRM & Mobile 0,9 0,4 130% % Total CA 4% 2% TOTAL CA 23,7 19,4 22% Total CA à iso périmètre 20,4 19,4 5%

Chiffre d'Affaires T4

consolidé en M€ 2018 2017 Variation

2017/2018 Media 2,5 1,1 127% % Total CA 42% 26% Activation Marketing 3,3 2,96 12% % Total CA 55% 71% Data, CRM & Mobile 0,2 0,1 100% % Total CA 3% 2% TOTAL CA 6,0 4,2 44% Total CA à iso périmètre 5,14 4,2

22%



La croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée au cours de l'année sur l'ensemble des pôles :

Evolution

CA / Trimestre T1 T2 T3 T4 Variation 2018/2017 2% 22% 27% 44% dont Media 63% 67% 70% 127% dont Activation Marketing -26% 2% 2% 12%

dont CRM, Data & Mobile

N/S 0% 130% 100%

Cette dynamique de croissance s'explique par :

La forte croissance du pole Média (+78%) tirée par l'intégration d'Adsvisers (Search, SEA, RTB) et amplifiée par une croissance organique du pôle de 20%. Ce pôle représente désormais 42% du chiffre d'affaires à 10M d'euros. Les activités notamment d'e-mailing, de search et du département création des bannières de campagne ont contribué au succès de cette croissance.

L'inversion de tendance du pôle Activation au cours de l'exercice, avec un retour à la croissance au cours du 2nd semestre. Cette hausse a été amplifiée par une croissance de 12% au cours du dernier trimestre 2018 aboutissant sur l'année sur une légère décroissance (4,8%). Hors historique du contrat Total qui s'est terminé sur l'exercice 2017, ce pôle aurait connu une croissance organique de 2%.

Le pôle Data, CRM et Mobile, spécialisé dans le ciblage des utilisateurs, réalise un chiffre d'affaires de 0,92 M€ en croissance de 130%. Cette performance est le reflet d'une bonne dynamique des activités CRM du pôle Activation, alors que les revenus liés aux activités SDK Mobile sont en décroissance. De ce fait, le chiffre d'affaires de ce pôle sera dorénavant intégré à celui du pôle Activation.

PERSPECTIVES POUR LES RESULTATS 2018

Cette forte croissance du chiffre d'affaires accompagnée des économies réalisées au sein du pôle Activation, permettent de confirmer les anticipations d'une très forte amélioration de l'EBE en 2018.

Le Résultat Net sera impacté négativement par les intérêts minoritaires (30% d'Advertise Me) et la dépréciation d'actifs de la société Audience + qui porte le SDK Mobile CRM, dont la plateforme technologique a déjà été dépréciée au cours du 1er semestre. Enfin, les fonds propres se verront renforcés de la quote-part de la participation du Groupe dans Bilendi pour 4,3 M d'euros, ce qui permettra de renforcer la capacité financière du Groupe pour poursuivre sa croissance.

QWAMPLIFY RECOIT LE PRIX 2018 « AGENCE INNOVANTE DE L'ANNEE »

Le Groupe Qwamplify a reçu lundi 10 décembre le Prix 2018 « Agence innovante de l'année » remis par le jury du 39ième Grand prix des Agences de l'année, sous la présidence de Jacques Séguéla. Ce prix, remis par un jury de professionnels de la communication et du marketing, vient ainsi récompenser et confirmer les efforts de transformation réussie du Groupe et sa capacité d'innovation. Nul doute que cette distinction sera un élément moteur supplémentaire pour sa croissance en 2019.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ :

Résultats annuels 2018 (à fin septembre 2018) : 29 janvier 2019, après clôture du marché.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 21 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, Carrefour ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 7,7M€ au 30 mars 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18% du capital.

CONTACTS :

Cédric Reny

Président Directeur Général

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b





Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com





Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Information sur chiffre d′affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56274-qwamplify-chiffre-d_affaires-annuel-2018-prix-agence-innovante.pdf

