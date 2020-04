Qwamplify : Qwamplify - Compte rendu AG 26.03.2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Compte rendu de l'Assemblée générale mixte du 26 mars 2020

Levallois-Perret, France, le 1er Avril 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing, annonce avoir tenu son Assemblée Générale Mixte le 26 mars 2020.

Les 31 actionnaires présents ou représentés réunissaient 78,43 % des actions formant le capital et ayant le droit de vote et 6 112 733 voix.

Le détail des votes par résolution est le suivant :

À caractère ordinaire :

Réso. Libellé Vote Pour Vote Contre Abst. Résultat 1 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 100% - - Résolution approuvée 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2019 100%

Des votes exprimés - 545 933 voix Résolution approuvée 3 Affectation du résultat de l'exercice 100% - - Résolution approuvée 4 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions 100% - - Résolution approuvée 5 Renouvellement de Madame Laurence HOUDEVILLE, en qualité d'administrateur 100% - - Résolution approuvée 6 Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Olivier Cardon en qualité d'administrateur 100% - - Résolution approuvée 7 Nomination de Madame Maud MIELVAQUE THEVENOT en qualité d'administrateur 100% - - Résolution approuvée 8 Nomination de Madame Flore FAUCONNIER en qualité d'administrateur 100% - - Résolution approuvée 9 Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil 100% - - Résolution approuvée 10 Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond 100% - - Résolution approuvée

À caractère extraordinaire :

Réso. Libellé Vote pour Vote contre Abst. Résultat 11 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus 100% - - Résolution approuvée 12 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public, (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier), durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscription ou de répartir les titres non souscrits 68.786% 31.214% - Résolution approuvée 13 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscription ou de répartir les titres non souscrits 77.717% 22.283% - Résolution approuvée 14 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits 68.786% 31.214% - Résolution approuvée 15 Autorisation d'augmenter le montant des émissions 89.610% 10.390% - Résolution approuvée 16 Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux douzième à quatorzième résolutions de la présente Assemblée 91.059% 8.931% - Résolution approuvée 17 Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée de la période d'acquisition notamment en cas d'invalidité et le cas échéant de conservation 77.717% 22.283% - Résolution approuvée 18 Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option 89.610% 10.390% - Résolution approuvée 19 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail 88.107% 11.893% - Résolution approuvée 20 Mise en harmonie des statuts 89.610% 10.390% - Résolution approuvée 21 Modification de l'article 16.3 des statuts afin de prévoir la faculté de procéder à la consultation écrite des administrateurs dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation 89.610% 10.390% - Résolution approuvée 22 Références textuelles applicables en cas de changement de codification 89.610% 10.390% - Résolution approuvée 23 Pouvoirs pour les formalités 100% - - Résolution approuvée

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires et Marge Brute du T2 2020 : 12 mai 2020

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

CONTACTS :

investisseurs@qwamplify.com

Cédric Reny

Président et fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Carole Fayn

Directrice Administrative et Financière

https://www.linkedin.com/in/carolefayn/



ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

