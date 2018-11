Qwamplify : Qwamplify - Création filiale SEO Statum + Mise en équivalence Bilendi

COMMUNIQUE DE PRESSE

Levallois-Perret, France, le 20 novembre 2018, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales Média & data, annonce ce jour la création d'une nouvelle filiale Statum.

Le pôle Média élargit à nouveau son offre pour accélérer sa croissance organique.

Le Groupe, qui connait une forte croissance de son activité Média (publicité à la performance, SEA, Social Ads, Programmatic, +70% au 3ième trimestre 2018), a créé Statum, filiale dédiée au référencement naturel, SEO (Search Engine Optimisation).

Statum, co-dirigée notamment par Brice Aquilina (ex I-prospect) vient renforcer tout naturellement l'offre Média du Groupe, activité parfaitement complémentaire à celle du référencement payant (SEA).

Disposant d'une équipe d'experts spécialistes de chaque Média, le Groupe élargit à nouveau sa gamme de produits et poursuit ainsi son développement pour accélérer sa croissance organique.

Cédric Reny, Président et fondateur du Groupe, commente : «Comme initié depuis 2 ans, nous déroulons notre stratégie Média à un rythme soutenu pour nous donner les moyens de générer une forte croissance pour 2019 et les années suivantes.»

Brice Aquilina, co-dirigeant de Statum, commente : « Fort de mon expérience, j'ai rejoint ce projet très stimulant avec une équipe d'entrepreneurs particulièrement dynamiques. Nous avons déjà signé nos premiers contrats et le large portefeuille clients du Groupe dans un marché en forte croissance offre de grandes perspectives de développement, ce qui est très motivant. »

Le Groupe annonce également la mise en équivalence de Bilendi dans ses comptes consolidés

Suite à l'entrée de Julien Braun, administrateur du groupe Qwamplify, au Conseil d'Administration de Bilendi, les titres Bilendi seront mis en équivalence dans les comptes consolidés.

Du fait de la prise en compte de l'influence notable à compter de la fin du mois de juin, le résultat ne sera toutefois mis en équivalence qu'à compter du prochain exercice.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un Groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e- commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 21 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, Pandora, Hager ou Tinder.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, Le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois Perret, est implanté également à Aix en Provence, Bordeaux, Nice et Marseille et, en Europe, en Italie, UK, Finlande et Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2017, un CA de 19,3M€ en croissance de 7,8% avec un REX de 0,3M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 7,7M€ au 30 mars 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18% du capital.

CONTACTS

QWAMPLIFY

Cédric Reny

Président Directeur Général

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

