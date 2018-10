Qwamplify : Qwamplify - Transfert contrat de liquidité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Transfert du contrat de liquidité de GILBERT DUPONT chez TSAF

- Tradition Securities And Futures

QWAMPLIFY (Euronext Growth Paris – FR0010889386 – ALQWA), groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e-commerçants, annonce avoir transféré chez TSAF (Tradition Securities And Futures), en date du 1er octobre 2018, le contrat de liquidité précédemment conclu avec GILBERT DUPONT.

Le contrat de liquidité mis en œuvre avec TSAF est conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011. Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable. Il a pour objet l'animation des titres de la société QWAMPLIFY, cotés en continu sur le marché Euronext Growth Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

• 18 013 actions QWAMPLIFY,

• 45 511.61 €

PROCHAIN COMMUNIQUÉ :

Chiffre d'affaires annuel (à fin septembre 2018) : 11 décembre 2018, après clôture du marché.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un Groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e- commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 21 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, Pandora, Hager ou Tinder.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, Le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois Perret, est implanté également à Aix en Provence, Bordeaux, Nice et Marseille et, en Europe, en Italie, UK, Finlande et Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2017, un CA de 19,3M€ en croissance de 7,8% avec un REX de 0,3M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 7,7M€ au 30 mars 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18% du capital.

CONTACTS

QWAMPLIFY

Cédric Reny

Président Directeur Général

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55329-02.10.2018_transfert-contrat-de-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews