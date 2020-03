Qwamplify : Qwamplify : Transfert du contrat de liquidité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Transfert du contrat de liquidité de TSAF - Tradition Securities And Futures vers LOUIS CAPITAL MARKET

Levallois-Perret, France, le 02 mars 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing, annonce, avoir transféré, ce jour, chez Louis Capital Market, le contrat de liquidité précédemment conclu avec TSAF (Tradition Securities And Futures).

Le contrat de liquidité mis en œuvre avec Louis Capital Market est conforme à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018.

Ce contrat a pour objet l'animation des actions ordinaires de la société QWAMPLIFY, cotés en continu sur le marché Euronext Growth Paris.

Il a été conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 02/03/2020 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, sauf avis contraire donné par l'une des Parties à l'autre 3 mois au moins avant la date de reconduction du Contrat pour une durée d'un an tacitement renouvelable.

A l'issue des 6 premiers mois de la première année, le contrat est résiliable à tout moment par Qwamplify avec un préavis de 15 jours.

Il est résiliable par l'animateur avec un préavis de 15 jours.

Le Contrat est de plein droit résilié lorsque les parties, en cas de modification par Euronext Paris des conditions d'intervention, ou en cas de changement de marché ou de groupe de cotation du titre, ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat.

De même, lorsque le contrat de Liquidity provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié, l'animateur peut résilier le contrat.

Il est également résilié en cas de non renouvellement du programme de rachat d'actions de l'émetteur par son Assemblée Générale d'Actionnaires.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

6000 actions QWAMPLIFY,

120 790,81 €

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 467 actions Qwamplify,

111 650,60 €.

(Détail des mouvements depuis le dernier Bilan en Annexe)

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe marketing européen de services digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), et des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste Mobile, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Hugavenue, Menzzo, Etam, Air Caraïbes, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande, en Suède et en Norvège. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2019, une marge brute de 17,2M d'€, en croissance de 9,1% et 4,1M d'€ de résultat d'exploitation.

I

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWAEligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

Coté sur Euronext Growth Paris

Annexe : Détail des mouvements depuis le 01.01.2020

Achats / ventes agrégées pour chaque jour de négociation ACHAT VENTE Date Quantité Prix moyen Capitaux en € Date Quantité Prix moyen Capitaux en € 02/01/2020 0 0,00 02/01/2020 0 0,00 03/01/2020 0 0,00 03/01/2020 0 0,00 06/01/2020 0 0,00 06/01/2020 0 0,00 07/01/2020 0 0,00 07/01/2020 0 0,00 08/01/2020 0 0,00 08/01/2020 0 0,00 09/01/2020 0 0,00 09/01/2020 0 0,00 10/01/2020 0 0,00 10/01/2020 0 0,00 13/01/2020 0 0,00 13/01/2020 0 0,00 14/01/2020 1 5,45 5,45 14/01/2020 1 5,45 5,45 15/01/2020 0 0,00 15/01/2020 0 0,00 16/01/2020 1 5,45 5,45 16/01/2020 1 5,45 5,45 17/01/2020 1 5,45 5,45 17/01/2020 1 5,45 5,45 20/01/2020 1 5,5 5,50 20/01/2020 101 5,5495 560,50 21/01/2020 962 5,4105 5 204,90 21/01/2020 1 5,5 5,50 22/01/2020 118 5,3072 626,25 22/01/2020 44 5,4466 239,65 23/01/2020 21 5,3976 113,35 23/01/2020 923 5,4499 5 030,26 24/01/2020 1 5,4 5,40 24/01/2020 128 5,5488 710,25 27/01/2020 930 5,65 5 254,50 27/01/2020 2 673 5,6798 15 182,11 28/01/2020 0 0 0,00 28/01/2020 990 5,9369 5 877,53 29/01/2020 1 255 5,6755 7 122,75 29/01/2020 475 5,7853 2 748,02 30/01/2020 870 5,75 5 002,50 30/01/2020 870 5,8 5 046,00 31/01/2020 60 5,7 342,00 31/01/2020 0 0,00 03/02/2020 212 5,6 1 187,20 03/02/2020 164 5,7159 937,41 04/02/2020 831 5,6551 4 699,39 04/02/2020 259 5,689 1 473,45 05/02/2020 1 010 5,655 5 711,55 05/02/2020 650 5,7731 3 752,52 06/02/2020 901 5,6501 5 090,74 06/02/2020 151 5,7993 875,69 07/02/2020 1 551 5,5372 8 588,20 07/02/2020 1 791 5,5984 10 026,73 10/02/2020 1 5,5 5,50 10/02/2020 901 5,5999 5 045,51 11/02/2020 870 5,8416 5 082,19 11/02/2020 870 5,95 5 176,50 12/02/2020 0 0,00 12/02/2020 0 0,00 13/02/2020 1 6 6,00 13/02/2020 1 6 6,00 14/02/2020 1 6 6,00 14/02/2020 1 6 6,00 17/02/2020 0 0,00 17/02/2020 0 0,00 18/02/2020 1 6 6,00 18/02/2020 71 6 426,00 19/02/2020 1 5,9 5,90 19/02/2020 1 5,9 5,90 20/02/2020 0 0,00 20/02/2020 500 6,2 3 100,00 21/02/2020 1 6,25 6,25 21/02/2020 1 6,25 6,25 24/02/2020 0 0,00 24/02/2020 0 0,00 25/02/2020 0 0,00 25/02/2020 0 0,00 26/02/2020 1 6,25 6,25 26/02/2020 1 6,25 6,25 27/02/2020 0 0,00 27/02/2020 0 0,00 28/02/2020 501 6,0503 3 031,20 28/02/2020 1 6,2 6,20

