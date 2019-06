Qwamplify : Qwamplify : Très forte progression de la rentabilité au S1 2019

Résultats du S1 2019 : Très forte progression de la rentabilité

Résultat d'exploitation : 2 112 k€ (x 2,3)

Résultat net part du Groupe : 1 761k€ (+513%)

Perspectives annuelles confirmées : Forte croissance de l'activité et de la rentabilité

Levallois-Perret, France, le 18 juin 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur de solutions marketing, data et media en France, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice 2019 (octobre 2018 à mars 2019) :

RESULTATS 1ER SEMESTRE 2019 (Oct 2018 - Mars 2019) Chiffres en milliers d'euros S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires (CA) 12 483 11 758 5,90% Marge Brute (MB) 8 580 7 750 10,80% en % du CA 68,73% 65,91% Excédent Brut d'exploitation 2 218 1 416 56,60% en % de la MB 25,85% 18,27% Résultat d'exploitation 2 112 929 127,30% en % de la MB 24,62% 11,99% Résultat courant avant impôts 2 018 1 005 101% Résultat des sociétés mises en équivalence 449 39 1051% Résultat net de l'ensemble consolidé 2 037 -182 1219% en % de la MB 23,74% ns Intérêts minoritaires 277 279 -0,80% Résultat net Part du Groupe 1 761 -426 513% en % de la MB 20,50% -5,30% En €uros / action 0,32€ -0,08 €

Très Fortes performances financières au S1 2019 :

Forte croissance de l'activité tirée par le pôle Média

Comme précédemment anticipé par la société, l'activité du groupe a été tirée par l'ensemble des activités du pôle Media (SMA, SEO, SEA, RTB, Régie …) qui a connu une progression de 30% de sa marge brute au cours du 1er semestre. Cette performance a permis de largement compenser la légère décroissance du pôle Hors-Média (activation) qui a connu une baisse de 4,7 % de sa marge brute.

Ce semestre confirme la réussite de la transformation du groupe initiée depuis plusieurs années et la pertinence du positionnement Média.

Progression significative de la rentabilité

La forte croissance de la marge brute et la très bonne maîtrise des charges ont permis au groupe d'enregistrer une très forte progression de son EBE qui s'établit à 2,2 M€ soit près de 26% de la marge brute.

N'étant impacté par aucune dépréciation ce semestre, le résultat d'exploitation a lui aussi largement progressé et a été multiplié par 2,3 pour s'établir à 2,1 M€.

Pour la 1ère fois, la société met en équivalence 380 K€ de résultat de la société BILENDI. Par ailleurs, à l'inverse de l'année précédente, le résultat exceptionnel est positif, l'essentiel des charges de restructuration ayant été comptabilisé en 2018.

Le résultat net part du groupe ressort en forte croissance et s'établit à 1,7 M€ soit plus de 20% de la marge brute.

Ce 1er semestre reflète parfaitement la stratégie du Groupe engagée ces dernières années à savoir croissance et rentabilité.

Une structure financière saine

La société présente une structure bilancielle solide avec une trésorerie brute de 12,1 M€ et des dettes financières totales de 12,7 M€.

Faits marquants et récents :

Renforcement du conseil d'administration :

Afin d'accompagner la stratégie de croissance rentable et le positionnement Média du groupe, Qwamplify a fait évoluer la composition du board qui se compose désormais de Cédric Reny, Président, Laurence Houdeville (parcours data et agence), Julie Coulon (parcours contrôle de gestion, Banque & Finance) et Vincent Bazi (Nextstage, actionnaire également de la société). Par ailleurs, Julien Braun (ancien administrateur) a été nommé Directeur Général de Qwamplify.

Montée à 100% au capital d'Highten :

Depuis le 30 avril, Highten est détenu à 100% (vs 50,16% auparavant). Pour rappel, la société avait réalisé 1,3 M€ de marge brute et 103 K€ de résultat d'exploitation en 2018. Cette consolidation aura un impact sur le 2eme semestre et viendra ainsi renforcer les résultats du 2ème semestre. Cette intégration vient compléter l'offre digitale hors média du Groupe sur le segment B2B.

PERSPECTIVES 2019 CONFIRMEES :

Dans la continuité du 1er semestre, le groupe est confiant dans ses perspectives annuelles à savoir une croissance à deux chiffres de ses résultats et un résultat net largement positif.

Cédric RENY, Président déclare : « Le Groupe confirme que le retournement opéré est fortement créateur de valeur. Nous démontrons ainsi la pertinence de notre stratégie Média et Data et notre capacité à réduire nos charges, en particulier sur le pôle historique qui se stabilise (l'activité SDK Mobile sera définitivement arrêtée à fin septembre). Je suis convaincu que nous allons continuer à démontrer notre capacité à croître et à produire des résultats générateurs de valeurs pour les années à venir.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires du 3ième trimestre 2019 : le 23 juillet 2019.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe européen de services marketing digital & data auprès des grandes marques, retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales (emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration…), des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste, Delonghi, Kärcher, Manitou, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, Carrefour, Certideal ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 4,4M€ au 30 septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.85% du capital.

CONTACTS :

Cédric Reny

Président

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

