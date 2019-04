COMMUNIQUE DE PRESSE

QWAMPLIFY SIGNE UN ACCORD POUR ACQUERIR

LE SOLDE DU CAPITAL D'HIGHTEN

NOMINATION DE VINCENT BAZI COMME ADMINISTRATEUR

Levallois-Perret, France, le 9 avril 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur des solutions marketing et media en France, annonce la signature d'un accord pour devenir l'associé unique de la société Highten.

Qwamplify, qui détient 50,1% du capital d'Highten (40% acquis en 2015, puis 10% acquis en 2016), vient de signer un accord avec Sébastien Donnadieu et Philippe Villetelle, associés et fondateurs, qui lui permettra d'accéder à 100% du capital de la société au 30 avril 2019, sous réserve de la levée de conditions suspensives.

La plateforme digitale de fidélisation clients B2B proposée par HIGHTEN vient ainsi compléter l'offre digitale et activation du Groupe sur l'acquisition et la fidélisation de clients en l'élargissant aux réseaux B2B de distribution ou de revente indirecte.

La société sera consolidée à partir du 1er mai 2019, et sa gestion totalement intégrée au Groupe. Sébastien Donnadieu, l'un des deux fondateurs, conservera un rôle opérationnel de Direction et travaillera en collaboration avec Cédric Reny et Julien Braun, récemment nommé Directeur Général du Groupe, dans le but de développer davantage de synergies commerciales, marketing et technologiques au sein du Groupe.

Highten a réalisé 2,5M d'€ de chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation de 130K€ lors de son dernier exercice clos au 30 septembre 2018.

Cette acquisition va donc renforcer le potentiel de croissance et de résultat du Groupe pour l'exercice 2019.

L'assemblée générale qui s'est tenue le 28 mars dernier, a renouvelé le mandat de Cédric Reny en qualité d'administrateur pour une durée de 4 ans.

L'assemblée générale a par ailleurs ratifié la nomination provisoire et renouvelé Julie Coulon, et enfin nommé Vincent Bazi aux fonctions d'administrateur pour une durée de 2 ans.

Le Conseil d'administration est donc désormais composé de 4 membres.

Cédric RENY, Président déclare : « Je suis ravi de cette nouvelle intégration de l'une de nos filiales, dans la continuité des autres récemment effectuées (Flexistart, Loyaltic, Advertise Me). Elle nous permet d'enrichir notre stratégie digitale et marketing et de consolider nos expertises, afin d'amplifier nos performances. Elle renforce notre positionnement de Groupe digital Multi spécialiste pour faire de nous une référence sur le marché. Elle va aussi contribuer positivement à la croissance de notre chiffre d'affaires et de nos résultats en 2019.»

Sébastien Donnadieu, fondateur et dirigeant déclare : « Cette intégration va permettre à la société Highten d'accélérer son développement au sein du Groupe en tant que spécialiste du B2B. Les complémentarités de gammes, les synergies commerciales et technologiques devraient produire rapidement des effets, et améliorer notre profitabilité.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'affaires du S1 & T2 2019 : 14 Mai 2019

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, Carrefour ou Rue du commerce.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en France ainsi qu'en Italie, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 4,4M€ au 30 septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.85% du capital.

CONTACTS :

Cédric Reny

Président

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

