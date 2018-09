Qwamplify : création d'une nouvelle filiale

04/09/2018 | 14:33

Le groupe de solutions marketing digitales média et data Qwamplify annonce la création d'une nouvelle filiale baptisée Qwamplify Programmatic, dédiée à l'achat média en programmatique ou RTB (Real Time Bidding).



Co-dirigée par les deux fondateurs d'Adsvisers, Jérémy Bendayan et Franck Carasso, elle vient renforcer l'offre média du groupe en proposant des services utilisant la technologie de la plateforme Doubleclick de Google.



'La création de cette filiale marque une nouvelle étape dans le développement de notre offre et l'accélération de la croissance organique du pôle média au sein du groupe', commente Cédric Reny, PDG et fondateur du Qwamplify.



