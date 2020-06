Stratégie du fonds géré par ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence composite suivant : 75% EONIA Capitalisé + 25% Markit Iboxx ? Corporates 1-3, nette des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée d'un an, par le biais d'un portefeuille représentatif des opportunités présentes sur le marché obligataire court terme.

Performances du fonds : R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR

Performances Historiques Glissantes au 12-06-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.73% +0.59% -0.22% -0.75% -0.92% -1.67% - Catégorie -0.56% 0.44% -0.19% -0.58% -0.56% -1.18% - Indice -0.21% -0.03% -0.11% -0.23% -0.46% -1.3% -

