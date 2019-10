Ra Pharmaceuticals : vers une OPA d'UCB à 48 dollars

10/10/2019 | 11:14

Le groupe pharmaceutique belge UCB va racheter la 'biotech' américaine Ra Pharmaceuticals moyennant un montant net de l'ordre de deux milliards d'euros, annoncent les deux groupes.



Recommandée par la cible, une offre à 48 dollars en espèces par action Ra Pharmaceuticals, cotée sur le Nasdaq, sera lancée, ce qui représente une prime instantanée de plus de 100% sur le dernier cours coté.



Ra est notamment présente dans les traitements de maladies rares comme la myasthénie, une pathologie neuromusculaire.



UCB, qui confirme à l'occasion ses prévisions financières pour 2019, estime que cette opération permettra d'accélérer la croissance de ses ventes et de ses bénéfices à compter de 2024.





