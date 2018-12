Radisson Hospitality AB (publ) : Un consortium chinois lance une offre sur la chaîne hôtelière Radisson

Le consortium, composé de Jin Jiang et du Fonds SINO-CEE, avait auparavant versé 35 couronnes suédoises pour 50,21 % de la société. Mardi, elle a proposé de payer 40 SEK pour la partie restante, soit une prime de près de 10 % par rapport au cours de clôture de 36,50 SEK du lundi.

La période d'acceptation de l'offre devrait commencer le 7 janvier 2019 et prendre fin le 1er février.

Radissson a indiqué que son comité indépendant évaluera l'offre et annoncera son point de vue au plus tard deux semaines avant la fin de la période d'acceptation, soit au plus tard le 18 janvier 2019.

Le fonds SINO-CEE a été créé par une filiale de l'Industrial and Commercial Bank of China pour investir dans les infrastructures, la haute technologie et les industries de grande consommation en Europe.