Nucléaire-L'AIEA réclame l'accès à deux sites suspects en Iran

VIENNE, 5 juin (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a de nouveau réclamé vendredi à l'Iran l'accès à des sites qui pourraient avoir abrité des activités nucléaires clandestines dans les années 2000. En mars dernier, dans son rapport trimestriel sur le programme nucléaire iranien, l'agence onusienne a reproché à la République islamique de ne pas répondre à ses demandes d'éclaircissement au sujet de trois sites, dont deux sont interdits d'accès aux inspecteurs de l'AIEA. Dans un nouveau rapport diffusé vendredi aux pays membres, le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, nommé en octobre dernier, "appelle l'Iran à coopérer immédiatement et totalement avec l'agence, notamment en autorisant un accès rapide aux sites spécifiés". Les services du renseignement américain et l'AIEA croient savoir de longue date que l'Iran a eu un programme d'armement nucléaire secret qui aurait été arrêté en 2003. Téhéran nie avoir eu un tel programme et assure qu'il ne cherchera jamais à obtenir la bombe atomique. L'Iran déroge désormais à une partie des règles édictées par l'accord de Vienne de 2015 encadrant ses activités nucléaires, en réponse au retrait des Etats-Unis de ce JCPOA, en mai 2018, qui a entraîné le rétablissement des sanctions américaines visant la République islamique. (Francois Murphy, version française Jean-Stéphane Brosse)