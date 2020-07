Zurich (awp) - Raiffeisen Suisse émet un emprunt en régie propre. Les conditions:

montant: 112 mio CHF (clause de réouverture) taux: 0,00% prix émission: 100% durée: 15.07.2022 libération: 15.07.2020 Yield to Mat.: 0,00% Swapspread: +64 pb no valeur: 51'515'245(9) rating: A3 stb (Mody's cotation SIX: dès le 14.07.2020

pre/rp