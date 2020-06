La reprise pour les PME du secteur industriel prendra du temps

Zurich (awp) - Il y a une légère amélioration observée au niveau des petites et moyennes entreprises du secteur industriel mais la reprise prendra du temps. L'indice mensuel PMI PME de la banque Raiffeisen a repris quelques couleurs après le choc des mois de mars et avril, mais l'embellie n'est pas significative, selon le relevé périodique publié mardi.

Le recul des affaires se poursuit et l'effondrement des carnets de commandes préoccupe beaucoup les PME. Cet indicateur a progressé de 30,6 points en avril à 37,4 en mai, mais il est resté nettement en-dessous du seuil de croissance de 50 et continue par conséquent de présenter une sévère récession. La baisse de l'activité commerciale a donc seulement ralenti, rien de plus, précisent les auteurs du sondage.

"Nous repoussons nos investissements jusqu'à une date indéterminée", déclare le directeur d'une entreprise de construction de machines du Jura bernois, cité dans le communiqué, exprimant ainsi l'état d'esprit animant nombre de PME industrielles actuellement.

Des règles de distanciation et des mesures d'hygiène doivent également continuer d'être observées dans l'industrie, ce qui affecte parfois la production. Toutefois, l'effondrement des commandes, déjà en baisse avant la pandémie, pèse encore davantage que les mesures de confinement de la Confédération. Depuis décembre 2019, la composante correspondante de l'indice PMI PME de Raiffeisen n'a cessé de s'inscrire sous le seuil de croissance de 50.

En conséquence, la crise du coronavirus continuera de peser lourdement ces prochains mois sur l'industrie orientée vers les exportations.

lk/vj