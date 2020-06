Presse: Raiffeisen souhaite pouvoir accorder des crédits non garantis

Zurich (awp) - Le groupe Raiffeisen souhaite se lancer dans les crédits sans garantie aux entreprises. A cet effet, les statuts de la coopérative doivent être modifiés, a rapporté Finanz und Wirtschaft de samedi. Ces statuts interdisent en effet au groupe d'octroyer ce genre de crédits.

Les statuts des banques Raiffeisen interdisent aux 229 banques du groupe d'accorder des crédits sans garantie et en conséquence la conclusion et le développement de relations rentables avec la clientèle d'entreprises, selon un document dont le magazine a obtenu un exemplaire.

Les crédits non garantis offrent plus de taux d'intérêts que les hypothèques, ce qui est lucratif dans l'environnement actuel de taux bas. Ces crédits sont cependant plus risqués.

Selon le document en question, 98% des banques du groupe seraient favorables à ce type de crédits. Les objections proviennent surtout des plus petites banques du groupe.

jb/rp