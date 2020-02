Raiffeisen revient de loin un avec bond spectaculaire du bénéfice net

Zurich (awp) - La Banque Raiffeisen a réussi à redresser le cap l'année dernière, après avoir connu un exercice 2018 très difficile, suite aux charges exceptionnelles de 270 millions de francs suisses liées à l'affaire Pierin Vincenz.

En 2018, le bénéfice net avait plongé de 41% alors que l'exercice suivant la banque de l'Est de la Suisse est parvenue à redresser la barre avec un bond du profit net de 54% à 835 millions de francs suisses, a annoncé la société jeudi dans un communiqué.

L'établissement saint-gallois a aussi réalisé un gros effort au niveau de son résultat d'exploitation, en particulier grâce à l'achèvement de l'introduction du système bancaire central. En 2018 le résultat d'exploitation avait chuté de 36%, alors qu'en 2019 il a bondi de 33% à 929 millions.

L'activité clientèle est demeurée solide, à l'image de la nette progression de 7,6% des actifs sous gestion, soit 15 milliards de plus à 211 milliards. Les mandats de gestion de fortune ont quadruplé, explique le communiqué.

Facteur intéressant, les créances hypothécaires ont évolué positivement en gagnant 3,2% à 185 milliards de francs suisses. Cependant la direction du groupe table sur un léger repli pour l'exercice en cours.

Le total du bilan, qui affichait un léger repli de 1,1% en 2018, a repris du poil de la bête avec une appréciation de plus de 10% à 248,3 milliards de francs suisses. Le ratio sur les fonds propres (CET1) est encore plus robuste aujourd'hui, à 17,2%, contre 16,5% en 2018.

Les premières rumeurs sur l'affaire Vincenz avaient été entendues à l'automne 2017. L'ancien patron de Raiffeisen avait par la suite été mis en accusation de gestion déloyale et avait été l'objet d'une enquête par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Cette dernière avait conclu à des "manquements graves lors de l'acquisition de la gestion d'un certain nombre de participations conclues dans le cadre de la stratégie de diversification" du groupe. Pierin Vincenz avait démissionné de son propre chef de son poste en mars 2016, plus d'un an avant l'éclatement de l'affaire.

md/al