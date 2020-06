Raiffeisen veut modifier ses statuts pour accorder des crédits non garantis

Zurich (awp) - Le groupe Raiffeisen veut se lancer dans l'octroi de crédits non garantis aux entreprises. Contacté samedi par AWP, le groupe bancaire saint-gallois a confirmé une information diffusée par Finanz und Wirtschaft. Afin de concrétiser ce voeux, le groupe organisé en coopérative de 129 banques régionales, va procéder à une modification de ses statuts.

La possibilité pour les banques Raiffeisen de pouvoir accorder des crédits d'entreprises sans garantie est actuellement limité. Dans la branche, ce genre de crédit est usuel et fait partie des produits standards pour les entreprises, a précisé une porte-parole du groupe.

Il est important que les banques du groupe dispose de l'autonomie qui leur permette de prendre des décisions allant dans le sens d'un soutien à la branche de l'artisanat. Afin de le permettre, les statuts doivent être modifiés.

Actuellement, les statuts interdisent aux 229 banques Raiffeisen d'accorder des crédits sans garantie et en conséquence la conclusion et le développement de relations rentables avec la clientèle d'entreprises, selon un document transmis par les banques du groupe à leurs coopérateurs.

Les plus de 1,8 millions de coopérateurs dans toute la Suisse sont les propriétaires des banques Raiffeisen. Les crédits non garantis offrent plus de taux d'intérêts que les hypothèques, ce qui est lucratif dans l'environnement actuel de taux bas. Ces crédits sont cependant plus risqués.

La porte-parole a précisé que la modification des statuts ne constitue pas un assouplissement des critères pour l'octroi des crédits. L'attribution de crédits non couverts est clairement limitée et n'intervient exclusivement pour des entreprises clientes dont la bonité prouvée est suffisante. Ces crédits ne peuvent être accordés que dans le cadre de la capacité au risque de chaque banque concernée.

Dans son article, Finanz und Wirtschaft a indiqué que 98% des banques et leur direction seraient favorables à ce type de crédits. Les objections proviennent surtout des plus petites banques du groupe.

jb/rp