Tokyo démarre en hausse, rassurée par Wall Street

Données financières

JPY USD EUR
CA 2020 1 467 Mrd 13 676 M 11 938 M
Résultat net 2020 -50 286 M -469 M -409 M
Dette nette 2020 235 Mrd 2 196 M 1 917 M
PER 2020 -24,4x
Rendement 2020 0,44%
Capitalisation 1 347 Mrd 12 559 M 10 962 M
VE / CA 2019
VE / CA 2020 1,08x
Nbr Employés 20 053
Flottant 56,1%

Tendances analyse technique RAKUTEN, INC.

Court Terme Moyen Terme Long Terme
Tendances Haussière Haussière Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 1 189,69 JPY
Dernier Cours de Cloture 992,00 JPY
Ecart / Objectif Haut 182%
Ecart / Objectif Moyen 19,9%
Ecart / Objectif Bas -21,4%

Révisions de BNA

Dirigeants

Nom Titre
Hiroshi Mikitani Chairman, President & Chief Executive Officer
Kentaro Hyakuno Chief Operating Officer & Group Executive VP
Kenji Hirose Chief Financial Officer & Executive Vice President
Yasufumi Hirai Chief Information & Information Security Officer
Terje Marthinussen Chief Technology Officer

Secteur et Concurrence

Var. 1janv Capitalisation (M$)
RAKUTEN, INC. 6.10% 12 408
ALIBABA GROUP HOLDING 16.52% 668 430
MEITUAN DIANPING 84.89% 144 854
SHOPIFY INC. 133.44% 111 472
PINDUODUO INC. 118.06% 98 768
MERCADOLIBRE, INC. 68.68% 47 956