RALLYE : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du jeudi 27 juin 2019

RALLYE (+ 12,77% à 8,33 euros)La maison-mère de Casino a bénéficié des efforts du distributeur pour simplifier sa structure. Casino, qui cherche à regagner la confiance du marché, a annoncé un projet de simplification de sa structure en Amérique latine, qui devrait aussi faire ressortir sa sous valorisation. Si cette opération devait se concrétiser, le distributeur détiendrait seul 41,4% de sa filiale au Brésil, Grupo Pão de Açùcar (GPA), qui contrôlerait elle-même Exito et ses filiales en Uruguay et en Argentine. Casino pourra alors contrôler l'ensemble des activités de la région via GPA. L'opération amènera donc plus de lisibilité. Ce projet est bien accueilli par les investisseurs.