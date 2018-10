RALLYE : saisit l'AMF après avoir été accusé de manipuler ses comptes

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON 0.27% 41.51 -22.15% RALLYE -1.43% 9.995 -33.01%

Rallye " réfute fermement les allégations de Madame Sophie Vermeille, conseil de fonds spéculatifs, relayées par Challenges et mettant en cause la validité de ses comptes ", annonce la maison-mère de Casino. Rallye rappelle que ses comptes sont établis conformément aux principes comptables en vigueur en France et ont été certifiés sans réserve par les Commissaires aux Comptes.Ces allégations, diffusées en pleine séance boursière, constituent, selon la société, un nouvel exemple de diffusion d'informations trompeuses et de tentative de déstabilisation systématiquement orchestrées depuis plusieurs mois par des vendeurs à découverts et des fonds spéculatifs.Rallye a donc saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF) et donné l'instruction à ses avocats d'engager les procédures adéquates.Selon l'avocate Sophie Vermeille citée par l'hebdomadaire Challenges, des commissaires aux comptes de Rallye auraient validé une valorisation des actions Casino dans les comptes sociaux de la maison mère à un prix de 80,3 euros par action. Un prix démesuré sachant que le cours de Bourse avoisine les 40 euros ce jour.Concrètement, cette valorisation aurait permis à Rallye de ne pas modifier la valeur de ses fonds propres, alors que le géant de la distribution chute en bourse d'environ 20% depuis le début de l'année.