RALLYE : signe une ligne de crédit de 500 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rallye a signé une ligne de crédit confirmée à échéance 30 juin 2020 pour un montant de 500 millions d'euros auprès de cinq de ses banques de référence BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, HSBC et Natixis, qui témoigne de leur volonté d'accompagner Rallye dans la durée. Cette ligne de crédit additionnelle ne bénéfice d'aucun nantissement sur les titres Casino et renforce le dispositif de liquidité de Rallye. Rallye réaffirme sa confiance dans les fondamentaux et les perspectives du groupe.