Paris, le 25 octobre 2018

RALLYE

Communiqué de presse Rallye et Casino

Rallye et Casino subissent, depuis plusieurs mois, de violentes attaques et des campagnes de désinformation orchestrées notamment par des fonds spéculatifs dans le but de faire chuter artificiellement la valeur de leurs titres et de déstabiliser les entreprises, leurs salariés et actionnaires.

En conséquence, Rallye et Casino annoncent avoir déposé une plainte pénale contre X entre les mains du Procureur de la République financier pour manipulation de cours, diffusiond'informations fausses ou trompeuses et délit d'initiés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de la société :www.rallye.fr

Contact Rallye:

Franck HATTAB + 33 (0)1 44 71 13 73

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.