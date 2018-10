Rallye : Groupe Go Sport a reçu une offre ferme de la part d’Equistone Partners Europe pour l’acquisition de l’intégralité des activités de Courir

Paris, le 22 octobre 2018

RALLYE

Groupe Go Sport, filiale à 100% de Rallye, a reçu une offre ferme de la part d'Equistone PartnersEurope pourl'acquisition de l'intégralité des activités de

Courir

Rallye annonce que sa filiale Groupe Go Sport, détenue à 100%, a reçu ce jour une offre fermed'Equistone

Partners Europe pourl'acquisition de la totalité des activités de Courir. Le montant de cette offre s'élèveà 283M€pour les titres. Dans ce contexte, Groupe Go Sport est entré en discussion exclusive avec Equistone Partners Europe ce jour.

La conclusion de ce projet est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Go Sportet à l'approbation de l'opération par les autorités de concurrence compétentes.

Lafinalisation de l'opérationpourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2019.

Groupe Go Sport (données à fin juin 2018)

Filiale de Rallye, Groupe Go Sport est l'actionnaire de GoSport France et de Courir France.

A propos de Go Sport

GO Sport est l'enseigne de distribution d'articles de sport qui accompagne tous les sportifs dans l'atteinte de leursobjectifs, en leur proposant le bon équipement, les bons conseils et le bon service. Née au cœur des Alpes à la fin des années 70, à la suite des jeux olympiques, GO Sport compte aujourd'hui 220 magasins en France (dont125 affiliés) et 78 à l'étranger (dont 34 en Pologne).

Plus d'informations sur GO Sport :www.go-sport.fr

A propos de Courir

Avec 248 magasins enFrance (dont 58 sous contrat d'affiliation)et 30à l'international (dont2 en Espagne),l'enseigne Courir a su s'imposer comme le référent de la mode sneaker en France, enparticulier chez les femmes et les 15-25 ans.

Plus d'informations sur Courir :www.courir.com

A proposd'Equistone Partners

Equistone est une société d'investissement indépendante détenue et gérée par son équipe de management. Lasociété est un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performances solide et stable depuis plus de 30 ans et plus de 400 opérations réalisées sur cette période. Lastratégie d'Equistone, qui se concentre sur les changements actionnariaux, est d'investir entre30millions d'euroset 150millions d'euros en fonds propres dans des entreprises d'une valeur comprise entre 50 millions d'euros et 500 millions d'euros. L'équipe est constituée de 35 investisseurs professionnels opérant en France, en Allemagne,en Suisse et au Royaume-Uni, qui s'impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes dirigeantes. Equistone investit actuellement son sixième fonds dont le tour de table a été finalisé, en mars 2018, au plus haut de la fourchette-cible de 2,8 milliards d'euros.

Equistone est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Plus d'informations sur :www.equistonepe.com

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Rallye le 22 octobre 2018 à 7h30 heure de Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de la société :www.rallye.fr

Contact Rallye:

Franck HATTAB + 33 (0)1 44 71 13 73

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.