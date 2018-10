Rallye : La valeur du jour à Paris - Rallye, un pas de plus pour réduire la dette

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CASINO GUICHARD-PERRACHON -2.10% 40.56 -22.15% RALLYE 3.95% 10.39 -33.01%

Rallye (+4,05% à 10,40 euros) continue de faire les gros titres, avec comme sujet principal, la réduction de sa dette. Le groupe a annoncé ce matin que sa filiale Go Sport avait reçu une offre ferme du fonds Equistone Partners Europe pour le rachat de Courir, distributeur de chaussures de sports. Une acquisition d'un montant de 236 millions, qui serait finalisée dans le courant du premier semestre 2019. Cette cession vient s'ajouter à celles opérées par Casino, détenue à 51% par Rallye, qui essaye également d’alléger une dette trop lourde.Rallye tente de remonter la pente et réduire sa dette de 3 milliards après avoir dégringolé en Bourse de plus de 22% depuis le début de l'année.En septembre, Rallye a obtenu une ligne de crédit de 500 millions d'euros auprès de cinq banques alors qu'il devait faire face à d'importantes échéances en octobre.La cession de Courir vient donc s'ajouter à cette ligne de crédit, mais aussi aux avancées enregistrées par Casino dans son plan de cession. Grâce notamment à la vente de 15% de Mercialys et de 55 actifs immobiliers de Monoprix, le distributeur a vendu pour 1,1 milliard d'euros d'actifs, à comparer avec un objectif de 1,5 milliard de cessionMême si ces transactions rassurent, comme le montre le net rebond de l'action Casino depuis ces dernières semaines, le distributeur a encore fort à faire pour regagner la confiance des investisseurs. En effet, déjà contraint de céder des actifs asiatiques en 2016, le distributeur avait pourtant vu sa dette s'alourdir pour atteindre 4,1 milliards d'euros fin 2017.En parallèle, Casino tente de soutenir son activité en misant sur certaines branches, comme sur GreenYellow, dédiée à l'installation de panneaux solaires et aux services d'efficacité énergétique.Par ailleurs Casino a fait état d'une dynamique favorable la semaine dernière suite à ses résultats trimestriels. Jefferies et Bernstein ont souligné les bonnes performances du groupe, tout en ajoutant que l'endettement de ce dernier reste un problème majeur. De ce fait, les deux bureaux d'analyses ont réitéré leur opinion respective Conserver et Sous-Performance.