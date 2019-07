Rallye : a conclu des financements structurés pour un montant total de 231 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La holding du distributeur Casino, Rallye, a annoncé vendredi avoir conclu, avec des établissements financiers, des financements structurés pour un montant total (net de cash-collateral) de 231 millions d'euros.

Ces financements se présentent sous la forme de "ventes à terme (prepaid forward) et d'opérations d'échange sur actions (equity swap), bénéficiant de nantissements portant sur des actions Casino", a indiqué Rallye dans un communiqué.

Ces nantissements "portent au total sur 9,5 millions d'actions Casino, soit 8,7% du capital", a ajouté Rallye.

La réalisation de l'intégralité des nantissements porterait la participation de Rallye dans Casino à 43,6% du capital et 53,2% des droits de vote et "serait donc sans effet sur le contrôle de Casino par Rallye", a précisé la holding. "A la date du présent communiqué, aucun des établissements financiers concernés n'a réalisé les nantissements susvisés et aucune procédure judiciaire n'est en cours", a poursuivi Rallye.

Dans un communiqué séparé, Casino a confirmé que "ces opérations n'ont aucun impact sur le contrôle exercé par Rallye et ses holdings" sur le groupe de distribution.

Par ailleurs, "la perte du contrôle de Casino par Rallye ou ses sociétés holdings n'aurait aucun impact juridique sur la dette de Casino et ne constituerait pas un cas de défaut", a noté Casino.

Le 23 mai, Rallye, ainsi que ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris ont obtenu l'ouverture de procédures de sauvegarde pour une période de six mois, renouvelables deux fois. Ce délai doit donner à Rallye le "temps de réaménager la dette dans le cadre sécurisé" de la sauvegarde, le paiement des dettes antérieures à cette mise sous la protection du tribunal de commerce de Paris étant suspendu.

