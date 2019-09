Rallye : a rencontré ses partenaires bancaires

25/09/2019 | 18:57

Les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent avoir rencontré aujourd'hui leurs partenaires bancaires. Cette réunion a permis de présenter les principes du projet du plan de sauvegarde élaboré avec le concours des administrateurs judiciaires.



Les principes prévus par les projets du plan de sauvegarde sont le remboursement de l'intégralité des passifs admis sur une période de dix ans.

L'échéancier de remboursement doit respecter un minimum de 5% de chaque dette concernée par le plan de la troisième à la neuvième année du plan et un maximum de 65% la dixième année du plan.



Le projet comprend également le maintien de la structure des sûretés en place et la consultation individuelle des créanciers.



' Les sociétés annoncent leur intention de solliciter l'extension de la période d'observation de 6 mois avec l'objectif d'obtenir une homologation des plans par le Tribunal au plus tard à la fin du premier trimestre 2020 '.



