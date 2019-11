Rallye annonce une extension de six mois de la procédure de sauvegarde

Le maison mère de Casino, étranglée par les dettes, a annoncé le 23 mai dernier s'être placée sous la protection du tribunal de commerce de Paris afin de suspendre le remboursement de sa dette et de la négocier avec ses créanciers.

Outre Rallye, la procédure concerne l'ensemble de la cascade de holdings du groupe de Jean-Charles Naouri, à savoir ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris, ainsi que ses filiales Cobivia et HMB.

La procédure de sauvegarde permet à Rallye de suspendre le service de sa dette obligataire et bancaire et de négocier avec ses créanciers.

Dans le communiqué publié lundi soir, Rallye et ses filiales HMB et Cobivia annoncent dans le même temps un accord de réaménagement avec leurs banques sur l'ensemble de leurs opérations de dérivés.

Rallye et ses filiales Cobivia, HMB et Alpetrol confirment leur objectif d'obtenir l’homologation de leurs plans de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris au plus tard à la fin du premier trimestre 2020

(Dominique Vidalon; version française Henri-Pierre André)