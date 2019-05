Rallye : chute de 33%, l'avis d'un analyste

24/05/2019 | 11:11

Le titre chute de -33% à la Bourse de Paris après avoir annoncé avoir obtenu l'ouverture de procédures de sauvegarde pour six mois. ' Cela suspend le paiement des dettes pour les 6 prochains mois (extensible jusqu'à 18 mois) ' précise ce matin Oddo. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses maintient son opinion Alléger sur le titre avec un objectif de cours de 5 E.



' Rallye aurait déjà tiré 202 ME sur le prêt sans garantie de 500 ME octroyés par 5 banques françaises en novembre dernier (taux 6%). Le groupe indique que la totalité de ses titres Casino sont aujourd'hui nantis, soit 56 m d'actions représentant 51.7% du capital de Casino ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que la procédure de sauvegarde, qui pourrait induire la perte de contrôle de JC Naouri sur Casino, était la seule issue pour essayer de protéger Casino dont les actifs ne permettaient plus de couvrir les dettes de sa maison mère. ' Il faudrait que l'ANR de Casino remonte à 48 E pour pouvoir couvrir les 2.9 MdE de dettes de Rallye ' rajoutent les analystes.



