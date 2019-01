Rallye : contrat de liquidité mis à jour

25/01/2019 | 08:35

Rallye et Rothschild Martin Maurel annonce avoir signé un nouveau contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, remplaçant le précédent signé entre la maison-mère de Casino et Rothschild Martin Maurel le 10 juin 2005.



La plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris. A la date du 2 janvier 2019, 2.042.780 euros figuraient au compte de liquidité.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.