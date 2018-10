Rallye : dément des critiques relatives à ses comptes

19/10/2018 | 09:49

Dans un communiqué publié hier soir, Rallye, l'un des holdings cotés menant de Jean-Charles Naouri à Casino, a tenu à 'réfuter fermement' les propos tenus dans le média Challenges par l'avocate indépendante et conseil de fonds d'investissement Sophie Vermeille.



Pour mémoire, Challenges rapporte notamment les propos suivants : ''Je compte montrer aux pouvoirs publics dans quelle mesure les commissaires aux comptes de la société Rallye ont, sans discontinuer, validé une valorisation des actions Casino dans les comptes sociaux de Rallye à un prix de 80,3 euros par action (alors que le cours de Bourse est autour de 39 euros à ce jour)', affirme l'avocate Sophie Vermeille dans un message envoyé cette semaine au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)', l'autorité de la profession, peut-on lire dans le média. Challenges, qui parle de 'comptabilité créative', indique que Me Vermeille aurait saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Ce à quoi Rallye rétorque que 'ses comptes sont établis conformément aux principes comptables en vigueur en France et ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.'



Il s'agit d'un 'nouvel exemple de diffusion d'informations trompeuses et de tentative de déstabilisation systématiquement orchestrées depuis plusieurs mois par des vendeurs à découverts et des fonds spéculatifs', vitupère Rallye, qui déclare avoir demandé ses avocats de saisir, à son tour, l'AMF.





