Rallye : dépôt d'une plainte au pénal

25/10/2018 | 10:13

Casino et Rallye annoncent avoir déposé une plainte pénale contre X entre les mains du Procureur de la République financier pour manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et délit d'initiés.



Le distributeur alimentaire et sa maison-mère indiquent 'subir, depuis plusieurs mois, de violentes attaques et des campagnes de désinformation orchestrées notamment par des fonds spéculatifs' pour les déstabiliser et faire chuter artificiellement leurs cours de Bourse.



